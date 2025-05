A un anno dalla morte di Franco Di Mare, il giornalista scomparso il 17 maggio 2024, Benedetta Rinaldi lo ha ricordato a 'La volta buona'. La collega ospite oggi, lunedì 12 maggio, ha parlato del loro rapporto e del dolore quando ha scoperto della sua malattia.

Il ricordo

Benedetta Rinaldi ha condotto 'Uno Mattina' al fianco di Franco di Mare dal 2017 al 2019: "Mi sono divertita da morire. Ogni mattina la sveglia suonava alle quattro e mezza, ma ero felice, sapevo che stavo andavo a lavorare con un gruppo di amici. Era come una famiglia", ha ricordato la conduttrice ospite oggi, lunedì 12 maggio, nel salotto di Caterina Balivo.

"Ci ha fatto un brutto scherzo - continua Benedetta -. Le ultime volte che ci ho parlato mi aveva detto che la sua vita era stata piena. Ha vissuto mille vite in una, ha fatto tutto quello che si poteva fare". Rinaldi ha ricordato il giorno in cui Franco Di Mare la chiamò per confidarle della malattia: "Mi chiamò al telefono. Lui mi disse: 'Ciao, sono Franco. Il tempo è poco ed è prezioso, quindi non ci giro intorno. Ho un mesotelioma'", ha detto, ricordando le parole esatte che gli disse il giornalista.

“Quando Franco mi chiamò per confidarmi che era molto malato”. @benerinaldi ricorda l’amico e collega Franco Di Mare a un anno dalla sua scomparsa #LVB pic.twitter.com/9hyJ0XWHlM — La Volta Buona (@voltabuonarai) May 12, 2025

E ha continuato: "Io stavo guidando, accostai. Rimasi zitta, non riuscì a dire niente, solo 'ah'. Pensavo che se lo avessi compatito o se gli avessi fatto domande tecniche si sarebbe arrabbiato. Non sapevo cosa fare. Lui era così, ti metteva davanti alle cose per farti avere una reazione e la mia fu questa". Franco Di Mare le chiese di non parlare con nessuno della sua malattia "perché avrebbe fatto quel famoso intervento da Fabio Fazio" e così è stato: "non dissi nulla", ha concluso Rinaldi.