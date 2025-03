Franco126 torna con 'Futuri possibili' e regala un live a sopresa a Roma

L'evento, questa sera a Palazzo Braschi, è andato sold out in poche ore dall'annuncio di questa mattina

Un disco sull’amore e sul destino e un live a sorpresa gratuito, in programma questa sera a Palazzo Braschi a Roma. Franco126 torna ed è pronto a sorprendere il suo pubblico e non solo. Dopo quattro anni dall’ultimo progetto da solista esce oggi 'Futuri possibili', il nuovo album del cantautore romano, disponibile dal 28 marzo su tutte le piattaforme e in formato vinile e cd (Bomba Dischi /Universal ). Un lavoro variegato in cui confluiscono le due anime dell’artista romano, quella più vicina al cantautorato di 'Stanza singola' e 'Multisala' e quella più rap, protagonista di 'Cristi e diavoli' con il collettivo Lovegang126.

Tredici brani che spaziano tra valzer, trap, ballate e canzoni d'autore, uniti dalla scrittura evocativa di Franco126 e dalla produzione di Golden Years (e in alcuni brani da Wism). L'album si arricchisce di collaborazioni con amici di sempre come Coez e Ketama126, e nuove voci come la rapper Ele A e i cantautori Giorgio Poi e Fulminacci. Grande protagonista la meticolosa scrittura di Franco, che torna a esplorare il quotidiano senza rinunciare a una vena onirica ed eterea. 'Futuri possibili' sarà anche protagonista, insieme ai successi di Franco, del nuovo tour in partenza a giugno 2025 che attraverserà tutta l’Italia.

Per celebrare l'uscita dell'album, Franco126 si esibirà stasera in un concerto a sorpresa gratuito a Palazzo Braschi (Roma). L'evento, riservato ai possessori della Mic card (circa 150 persone per motivi di capienza) e promosso dall'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, è andato sold out in poche ore dall'annuncio di questa mattina.