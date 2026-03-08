circle x black
Gabriel Garko a Verissimo, il racconto del matrimonio con Giorgio

L'attore torna ospite nel salotto di Silvia Toffanin

Gabriel Garko - fotogramma/ipa
08 marzo 2026 | 08.14
Redazione Adnkronos
Gabriel Garko sarà ospite oggi a Verissimo per un'intervista inedita dopo la grande rivelazione. Nel corso della scorsa intervista nel salotto di Silvia Toffanin, l'attore aveva raccontato di essersi sposato due anni fa con il compagno con cui è legato da circa quattro anni: "Sono sereno, sto bene e ho trovato il mio equilibrio", aveva raccontato Garko ospite nella puntata del 24 gennaio.

Un matrimonio celebrato in gran segreto, lontano dai riflettori: "Ho organizzato tutto affinché non uscisse la notizia, è successo il 2 dicembre, non l'ho detto a nessuno. Lo abbiamo comunicato alle nostre famiglie il giorno stesso. Ho condiviso la notizia solo con le persone con cui ho un forte legame. Eravamo in Comune, in 4 persone, tutto blindato", aveva aggiunto l'attore.

Il compagno di Garko si chiama Giorgio. I due erano stati paparazzati a Roma, entrambi con vistosi anelli al dito. Secondo quanto aveva riportato Chi, Giorgio è palermitano, origini nobiliari, quarant’anni, avvocato, gestore di b&b in Sicilia.

La coppia - aveva scritto il magazine - si sarebbe conosciuta tramite amici in comune per poi ritrovarsi grazie ai social, dando inizio a una relazione che oggi li ha portati a fare una scelta di vita importante.

