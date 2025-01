Gabry Ponte firma il jingle ufficiale della 75ª edizione del Festival di Sanremo. Da oggi, venerdì 31 gennaio, è disponibile in radio e in digitale 'Tutta l’Italia (Sanremo 2025)', il nuovo singolo del dj per Warner Music Italy.

'Tutta l’Italia (Sanremo 2025)' è un mix travolgente che fonde il folklore italiano con un beat elettronico D.O.C., dove mandolino, tamburello e fisarmonica danno un twist inedito a un brano capace di dipingere immagini nostrane presenti nei cuori di tutti noi, che trasmettono l’essenza del nostro paese. Il risultato è un viaggio sonoro che trasforma la tradizione in un inno nazionale moderno dal sound fresco e internazionale.

Con oltre 5.5 miliardi di stream globali, oltre 18 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e un palmares che comprende 3 dischi di diamante, 46 dischi di platino e 26 oro, Gabry Ponte è il DJ e producer italiano più ascoltato nel mondo e primo Dj della storia a esibirsi allo Stadio San Siro di Milano.