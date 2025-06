“Nessuno nasce cattivo, ma qualcuno può nascere in cattività come in questo momento. Penso ai bambini di Gaza ma anche alle periferie urbane e del mondo. La cattiveria non nasce solo in una gabbia, è anche mentale e si riflette in tante forme che noi spesso stiamo subendo anche con molta indifferenza”. A parlare sono il regista Mauro Mancini e l’attore Alessandro Gassmann, ospiti del nuovo episodio del vodcast dell'Adnkronos, disponibile in versione integrale sul sito www.adnkronos.com