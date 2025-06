Georgia Mos torna a far ballare con due nuovi singoli

L’energia e la carica di Georgia Mos, una delle donne dj e producer più seguite d’Italia, tra i volti di spicco della scena dance e house mondiale, torna a far ballare con 'Empty' e 'Ain’t no sunshine' due nuovi singoli già disponibili su tutte le principali piattaforme digitali. L’artista si prepara anche alla partenza del 'Georgia Mos summer tour' nuovo tour estivo che la vedrà protagonista nei principali club e festival d’Italia e d’Europa.

“Sono davvero contenta di tornare in musica con questi due nuovi singoli - afferma Georgia Mos - sono due produzioni differenti ma che ben rispecchiano tutta la mia grinta, positività, e personalità un vortice di energia ed emozioni allo stato puro che fuoriescono soltanto con le good vibes che la musica è in grado di regalarci. 'Empty' nasce da un contrasto emotivo: la voglia di ballare anche nei momenti in cui l’umore è basso. Beat profondi, percussioni afro e un groove avvolgente si intrecciano con synth minimali per trasmettere quella sensazione sospesa tra malinconia e potenza. 'Ain’t no sunshine' è invece la reinterpretazione di un classico eterno. Il celebre brano di Bill Withers viene rivisitato in chiave Afro House con un tocco elettronico elegante. Una versione club-friendly ma rispettosa dell’originale, in cui il calore del soul incontra la ritualità del ritmo africano".

'Empty', entrata subito in classifica nella chart top 100 elettronica beatport, e 'Ain’t no sunshine' costante ascesa nella classifica top 5 dance/pop beatport, sono così i due brani che fanno da apripista alla nuova stagione artistica tutta in musica di Georgia Mos. A sorpresa l’artista annuncerà l’uscita di una terza e ultima release, una banger hit tutta da ballare che arriverà nel cuore dell’estate.