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Geppi Cucciari lascia Un Giorno da Pecora dopo 11 anni: "E’ stato deciso di avere qualcuno disponibile tutto l’anno"

L'annuncio sui social: "A settembre non tornerò come avrei desiderato"

Geppi Cucciari - (Facebook)
Geppi Cucciari - (Facebook)
03 settembre 2026 | 15.53
Ida Artiaco
LETTURA: 2 minuti

Un altro addio in casa Rai. Si tratta di Geppi Cucciari, che dopo 11 anni lascerà la conduzione del programma Un giorno da Pecora su Radio 1. Ad annunciarlo è stata lei stessa sui propri canali social: "A settembre dopo 11 anni non tornerò ai microfoni di Un Giorno da Pecora come avrei desiderato. Gli impegni di lavoro degli ultimi tre anni non mi hanno permesso di coprire tutta la stagione radiofonica, ma fino all’ultima edizione mi è sempre stato concesso di andare in diretta dalla sede rai di Milano per metà della stagione. Quest’anno nonostante la mia rinnovata disponibilità, questa soluzione, che mi consentiva di conciliare Un giorno da Pecora con Splendida Cornice e gli altri impegni, non è stata ritenuta praticabile per ragioni editoriali", si legge nel lungo messaggio postato in rete.

E poi ancora, prima dei ringraziamenti ai colleghi la frecciata alla Rai: "E’ stato deciso di avere qualcuno disponibile tutto l’anno. Mi dispiace, mi mancherà tantissimo la radio, mi mancherà Giorgio Lauro, che è stato sempre molto più di un collega e col quale negli anni abbiamo costruito un legame davvero speciale, mi mancherà Rachele Brancatisano che mi ha accolta fin dall’ inizio come una sorella e che è diventata mia comare perché ho avuto il privilegio di battezzare suo figlio, mi mancherà la redazione di questo programma, il sorriso di 𝗙𝗹𝗮𝘃𝗶𝗮 𝗚𝗶𝗼𝗶𝗮, Francesca Fornario e il suo grande cuore, l’assoluto @ilmaestrobernardini, i sempre preziosi @la__noe e il suo fascino @marco1marra e la sua concretezza e @daniel.franchina1 e la sua mira editoriale, e @davidebrit, sempre al nostro fianco. Siamo cresciuti davvero tutti insieme, tra riunioni, discussioni, caffè e panini in piedi. Era bello condividere tutto questo mondo con voi. Per le giovani e talentuose @rorositive @itschiaracami: resterò vostro padre".

Poi, la conclusione: "Avete scandito i miei anni, le mie giornate, i miei pranzi. E grazie a tutti gli ospiti che abbiamo avuto in queste circa 2000 puntate, incontri a volte sorprendenti, altre sconcertanti, sempre illuminanti. E mi mancherà il rapporto unico con gli ascoltatori di questo programma, un pubblico dedicato, attento, severo e dai grandi slanci. Ci ritroveremo, ne sono sicura".

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