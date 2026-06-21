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Germania-Costa d'Avorio su Rai1 domina il prime time con il 30,3% di share

Medaglia d'argento per 'Ciao Darwin', terzo sul podio 'I peccati di mio marito'

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21 giugno 2026 | 11.57
Redazione Adnkronos
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Il match dei Mondiali 2026 tra Germania-Costa d'Avorio, in onda ieri su Rai1, domina la prima serata con 3.690.000 spettatori e il 30,3% di share. In particolare, il primo tempo ha realizzato il 27,5% di share e 3.735.000 spettatori mentre il secondo lo share è salito al 33,8% con 3.645.000 spettatori. Medaglia d'argento per 'Ciao Darwin' su Canale 5 che ha incollato allo schermo 1.458.000 spettatori, registrando il 14,4% di share mentre Rai2 con 'I peccati di mio marito' ha raccolto 851.000 spettatori pari al 6,3% di share.

Fuori dal podio troviamo 'La Promessa' su Rete 4 con 827.000 spettatori (6,5% share) mentre 'Piedone a Hong Kong' su Rai3 ha totalizzato 666.000 spettatori (5,1% share). Seguono: Italia1 con 'Sulle ali dell'avventura' (470.000 spettatori, 3,7% share); Tv8 con '4 Ristoranti' (398.000 spettatori, 2,9% share); La7 con ' Scoprendo Forrester' (335.000 spettatori, 2,7% share) e Nove con 'Delitti in Famiglia' (324.000 spettatori, 2,6% share).

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Mondiali 2026 ascolti tv 20 giugno Ciao Darwin Germania Costa d'Avorio ascolti tv
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