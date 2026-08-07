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'La Ruota della Fortuna' festeggia i 70 anni di Gerry Scotti: oggi puntata speciale

"Le frasi da indovinare dei tabelloni ripercorreranno la sua storia e i momenti più significativi della sua carriera televisiva"

Gerry Scotti - fotogramma/ipa
Gerry Scotti - fotogramma/ipa
07 agosto 2026 | 07.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Oggi, venerdì 7 agosto, 'La Ruota della Fortuna' celebra il 70esimo compleanno di Gerry Scotti con una puntata speciale, interamente dedicata al conduttore del game show. Per l'occasione "le frasi da indovinare dei tabelloni ripercorreranno la sua storia e i momenti più significativi della sua straordinaria carriera televisiva. E a sfidarsi, dietro la mitica Ruota, ci saranno tre Campioni che hanno fatto la storia di altrettanti quiz memorabili condotti da Gerry Scotti negli anni: Ferdinando Sallustio da 'Passaparola', Enrico Remigio da 'Chi vuol essere milionario', e Nicolò Scalfi da 'Caduta Libera', informa Mediaset in una nota.

"Aneddoti, curiosità, ricordi e grandi sorprese accompagneranno una puntata-evento dedicata a uno dei volti più amati della televisione italiana, che da 43 anni entra nelle case degli italiani con il suo stile inimitabile. Immancabile la presenza di Samira Lui e la musica dei 'Fortuna Five' per un appuntamento che vuole celebrare Gerry Scotti, che oltre a essere un protagonista indiscusso dell'intrattenimento televisivo italiano è il mattatore del game show fenomeno di quest'anno", conclude la nota Mediaset.

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La Ruota della Fortuna 70 anni puntata speciale
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