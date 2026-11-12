circle x black
Cerca nel sito
 

Gf Vip, rissa sfiorata tra Alex Belli e Roncaccia: "Devi stare zitto" - Video

L'attore è tornato nella Casa vestendo i panni dello chef e ha litigato con il concorrente

Le urla di Alex Belli contro Roncaccia - X
Le urla di Alex Belli contro Roncaccia - X
Segui Adnkronos su Google
12 novembre 2026 | 22.28
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Rissa sfiorata al Grande Fratello Vip. Oggi, giovedì 12 novembre, la Casa del reality di Mediaset è stata scossa dal ritorno di Alex Belli, che ha vestito i panni dello chef e ha litigato pesantemente con il concorrente Alessandro Roncaccia, come spesso accaduto prima dell'eliminazione dell'attore.

Alex Belli è rientrato nella Casa con il ruolo di executive chef del Grande Fratello Bistrot, dove i concorrenti hanno dovuto seguire le sue indicazioni e occuparsi della cucina. A un certo punto però gli animi si sono accesi con Belli che si è rivolto a Roncaccia, andando testa a testa con lui e ha urlato: "Tu devi stare zitto perché io sono lo chef".

"Tu sei un incompetente, mi stai sputando in faccia", gli ha risposto Roncaccia, provocando però le nuove urla di Belli: "Perché devi stare zitto, devi stare zitto". Quando si è allontanato il concorrente ha invitato l'attore a tornare e ripetere la scena, prima dell'arrivo dei commensali e l'intervento del resto della Casa.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Maltempo, allerta rossa in Toscana
Allarmi bomba, studenti romani: "La mail non era credibile ma c'è un po' di angoscia" - Video
Maxi rissa fra lottatori Mma, le immagini della scazzottata in un hotel di Dubai
Usa, sparatoria a Washington con diversi feriti: sospetto barricato in un appartamento - Video
News to go
Stretta sugli influencer, stop alla pubblicità nascosta
Donazione organi, le domande degli studenti nel docufilm "La scelta" - Il trailer
New York, crolla palazzo di tre piani a Flatbush: 8 morti - Il video dall'alto
Buenos Aires, la fuga rocambolesca dell'ex Br Bertulazzi dai domiciliari - Video
Legale Hannoun: "Governo parte civile, chiede 18,5 milioni di risarcimento - Video
A Dublino doppio summit Ue, focus su Ai e Ucraina - Videonews del nostro inviato
Nassiriya 23 anni dopo, Crosetto all'Altare della Patria per l'omaggio ai caduti - Video
News to go
Sanità, 670mila ricoveri fuori Regione nel 2025


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza