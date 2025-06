Giacomo Maiolini (Time Records) nominato cavaliere della Repubblica

Il riconoscimento per il fondatore dell'etichetta discografica in occasione delle celebrazioni del 2 giugno

In occasione delle celebrazioni del 2 giugno, Festa della Repubblica, Giacomo Maiolini, ceo di Time Records, è stato ufficialmente insignito dell’onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica italiana. La cerimonia di conferimento si è tenuta a Brescia, città che ha visto nascere e crescere Time Records, diventata nel tempo una delle etichette discografiche indipendenti più importanti al mondo. "Da sempre la mia più grande passione è la musica - afferma Maiolini - poterne fare il mio lavoro è stato un grande privilegio. Lavoro che ha segnato 40anni della mia vita, ne ha decretato i successi e anche gli insuccessi, ma non sono mai venuti meno l’entusiasmo, la determinazione e la visione. Questo importante riconoscimento non è solo gratificante per me, è testimone di quella passione che ancora mi anima ed è anche un grazie a tutti coloro che in questi 40 anni hanno camminato con me. Per il futuro è quell’esempio che continuerò a perseguire”.

Si tratta di un riconoscimento raro nel mondo della discografia: Giacomo Maiolini è uno dei pochi discografici italiani a ricevere questa onorificenza, a conferma dell’impatto profondo e duraturo che la sua attività ha avuto sulla cultura e sull’industria musicale del nostro Paese. Il titolo arriva proprio poco dopo il 40esimo anniversario di Time Records, l’etichetta indipendente, punto di riferimento a livello internazionale per la musica Hi-Energy, Eurobeat, House, Dance e Pop. Giacomo Maiolini, imprenditore nato a Pedrocca (Brescia) nel 1963, ha fondato Time Records nel 1984, trasformandola in una delle etichette indipendenti più influenti del panorama mondiale. Con 120 milioni di dischi venduti e 7 miliardi di stream, Time Records è l’etichetta italiana indipendente che ha venduto più dischi nel mondo.

Oggi è la casa di artisti come Bob Sinclar, Gigi D’Agostino, Samuele Sartini, Salento Guys, Nuzzle. Il 2025 è iniziato all’insegna delle novità, con brani destinati a creare la colonna sonora che accompagnerà l’estate. Dai ritmi di “Cruel Summer (Again)" di Bob Sinclar, al progetto dei dj A-Clark & Vinny, impreziosito dalla straordinaria voce di Iva Zanicchi. Grande attesa per il ritorno di Gigi D’Agostino in collaborazione con il gruppo folk Terraròss con il brano 'Tarantella Tarantella', per il nuovo singolo di Orietta Berti con Fabio Rovazzi e Fuckyourclique 'Cabaret', l’uscita di Samuele Sartini, Salento Guys e Santiago con 'Mala Mia', l’inedito con una storia speciale di Nuzzle Ivana Spagna dal titolo 'Mamy Blue', Sandra Mondaini con 'Cerco un Uomo' (Paolo Martini & Stefano Ranieri Remix) e a completare il quadro prossimamente anche Jack Sani e Tallisker con 'Voyage Voyage'.