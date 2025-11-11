circle x black
Gianluca Gazzoli, chi è il conduttore di 'Sanremo Giovani'

Il conduttore radiofonico e podcaster accompagnerà fino a metà dicembre i 24 giovani che sognano il palco del festival della canzone italiana

Gianluca Gazzoli - Ipa
Gianluca Gazzoli - Ipa
11 novembre 2025 | 18.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

È Gianluca Gazzoli il nuovo conduttore di Sanremo giovani, che parte stasera su Rai 2. Dalla passione per lo sport, al libro sulla rivincita degli 'underdog' fino alla malattia: chi è il conduttore radiofonico e podcaster che accompagnerà fino a metà dicembre i 24 giovani che sognano il palco del festival della canzone italiana.

La carriera tra radio, tv ed editoria

Classe 1988, Gianluca Gazzoli è nato a Vigevano e cresciuto a Cologno Monzese. Dopo gli inizi nei villaggi turistici, Gazzoli ha collezionato diverse esperienze in radio e tv, da Radio Number One a Radio2, da 'The Voice' a 'Quelli che il calcio'. Nel 2017, nella terza delle edizioni guidata da Carlo Conti, ha condotto la diretta del Festival di Sanremo su Radio2 con Andrea Delogu e Gianfranco Monti. Alle spalle anche impegni con Dmax e Sky, attualmente conduce Gazzology su Radio Deejay.

Parallelamente non ha mai rinunciato al suo percorso nel mondo del web. Il suo nome è legato in particolare a 'Passa dal BSMT', un progetto creativo, fisico ed editoriale totalmente indipendente che sviluppa insieme al suo team di collaboratori. Il podcast, nato ad aprile 2022, è diventato uno più seguiti in Italia, con oltre 240 ospiti italiani e internazionali tra i quali Jared Leto, Valentino Rossi, Ben Affleck e Matt Demon, Tiziano Ferro, Laura Pausini, Andrea Bocelli, Gianni Morandi, James Blunt, Michelle Hunziker, Carlo Verdone, Jovanotti, Amadeus, Leonardo Pieraccioni, Roberto Saviano, Federica Pellegrini, Ultimo e Paolo Bonolis.

Lo scorso ottobre è sbarcato anche in libreria con 'Anche quando nessuno ci crede - La rivincita degli underdog', che racconta dieci storie di 'underdog', termine usato nello sport per indicare chi parte sfavorito e poi trionfa contro ogni pronostico. Campioni dello sport, attori, giornalisti, imprenditori e artisti che, con i loro percorsi di vita hanno, ispirato lo stesso Gazzoli.

La vita privata

Da sempre appassionato di sport, ha praticato il basket fino a 15 anni quando, a causa di un problema al cuore, ha dovuto smettere ma ha continuato a seguirlo e amarlo. Sposato con Sara Bolla e padre di due bambine, Gazzoli ha annunciato lo scorso settembre la scomparsa della sua mamma, Giovanna, di 65 anni, con un commovente post su Instagram, che ha raccolto immediatamente affetto e solidarietà da parte di colleghi e fan.

