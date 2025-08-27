circle x black
Gianni Morandi si prende una pausa dai social, i fan: "Di nuovo?"

La notizia del cantante comunicata con un breve video condiviso sui social

Gianni Morandi - Fotogramma/IPA
Gianni Morandi - Fotogramma/IPA
27 agosto 2025 | 11.56
Redazione Adnkronos
Gianni Morandi si prende una pausa dai social, di nuovo, e saluta temporaneamente i fan. Il cantante italiano ha comunicato la sua scelta con un video postato sul suo profilo Instagram. "Ciao tutti, volevo dirvi che voglio prendermi una pausa dai social, Instagram e Facebook...", dice Gianni sorridendo davanti alla telecamera.

Non è un addio, si tratta solo di un stop momentaneo: "Quindi ci vedremo tra un po' di mesi", ha concluso il cantante che nella didascalia ha scherzato: "Il telefono non ce la fa più a starmi dietro, a presto".

La notizia ha generato in breve tempo una valanga di commenti da parte dei fan che hanno ricordato la scelta di Morandi di prendersi una pausa dai social nel settembre del 2023. "Ancora Gianni? Ci mancherai, ricordo questa tua decisione nel 2023. Sai che noi siamo morandidipendenti e l'asistenza ci fa male", ha scritto un utente con affetto. Ma c'è chi lo incoraggia e lo sostiene in questa decisione: "Fai benissimo Gianni, prenditi del tempo per te stesso".

Nulla di allarmante dunque, il cantante come aveva già spiegato nel 2023, sembra semplicemente voler rallentare con i social e dedicarsi maggiormente alla vita reale, lontano ai click e dalle notifiche.

