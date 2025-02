Giornata contro bullismo, torna al cinema 'Il ragazzo dai pantaloni rosa'

Venerdì 7 febbraio, in occasione della Giornata Mondiale contro bullismo e cyberbullismo, Uci Cinemas ha organizzato alle ore 19:45 una proiezione speciale de 'Il ragazzo dai pantaloni rosa': il film racconta la storia di Andrea Spezzacatena, il primo caso noto in Italia di suicidio di un minorenne causato da bullismo e cyberbullismo. Prima della proiezione è previsto un incontro con Teresa Manes, madre di Andrea, insieme alla regista Margherita Ferri e tutto il cast del film, che parleranno di bullismo e cyberbullismo, non solo al pubblico presente presso Uci Porta di Roma ma anche a tutti gli altri spettatori del circuito che saranno collegati via streaming.

'Il ragazzo dai pantaloni rosa' racconta la vita di Andrea, un quindicenne vittima di bullismo, che si tolse la vita il 20 novembre 2012. Il film narra di come un semplice errore nel lavaggio di un paio di jeans, che li fece diventare rosa, scatenò una serie di atti di bullismo e cyberbullismo nei confronti del teenager, culminando con la creazione di una pagina Facebook offensiva che aumentò ulteriormente le molestie nei suoi confronti. 'Il ragazzo dai pantaloni rosa', distribuito da Eagle Pictures, è diretto da Margherita Ferri, sceneggiato da Roberto Proia e interpretato da Claudia Pandolfi, Samuele Carrino, Andrea Arru, Sara Ciocca e Corrado Fortuna.