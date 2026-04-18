Giovani musicisti incontrano Gustavo Dudamel al Teatro San Carlo di Napoli

Trentacinque giovani musicisti dell’Orchestra Sanitansamble di Napoli hanno incontrato il maestro Gustavo Dudamel al Teatro di San Carlo, dando continuità al percorso avviato lo scorso anno a Roma con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia all’Auditorium Parco della Musica, dove avevano già avuto l’opportunità di interagire con il direttore venezuelano.

Un momento intenso di crescita e condivisione, vissuto con il presidente Antonio Lucidi e i maestri Paolo Acunzo e Gabriele Bernardo, testimoni di un’esperienza che continua a ispirare e a costruire futuro.