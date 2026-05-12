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Giovanni Caccamo: "Ho attraversato l'oceano per salvare i sogni"

12 maggio 2026 | 13.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il cantautore, ospite del vodcast Adnkronos, si definisce un "sognatore" e racconta il suo progetto più ambizioso, "The Ark of Change". Ispirato da un appello di Andrea Camilleri per un "nuovo umanesimo", il cantautore ha attraversato l'Oceano Atlantico su un veliero del 1918 insieme a dieci giovani provenienti da tutto il mondo. L'obiettivo: creare un "non luogo" per discutere, confrontarsi e redigere una "Carta dei valori" da consegnare alle Nazioni Unite, con la missione di "riaccendere la luce di chi si è spento". L'esperienza, che diventerà un film del regista premio Oscar Luc Jacquet, è per Caccamo la prova che l'arte non può rimanere "appesa al muro", ma deve agire nel presente.

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