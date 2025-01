Giuliano Sangiorgi diventerà papà per la seconda volta. Nel giorno del dodicesimo anniversario della morte del padre Gianfranco, stroncato da un infarto l'11 gennaio del 2013, il frontman dei Negramaro, ha annunciato sui social di aspettare il suo secondo figlio.

L'annuncio

Sangiorgi ha postato sul profilo Instagram una foto che lo ritrae abbracciato al padre e a corredo ha scritto: "In quest’ultimo abbraccio, di quel maledetto 11 gennaio 2013, esattamente in questo abbraccio, ci siamo lasciati, senza dirci addio. Io sono sempre fermo lì e credo che lo sarò per sempre".

Poi, si rivolge al papà e gli annuncia che presto diventerà papà per la seconda volta: "Mi vorrei solo staccare un attimo, papà, perché ho da dirti una cosa importante: aspetto un figlio, Stella un fratellino, tu un nuovo nipotino… poi mi farei avvolgere dal tuo sorriso e dalle tue lacrime di gioia e allora, solo allora potresti tornare a stringermi, per sempre, lasciandomi in quell’abbraccio da cui non andremo mai via. 'Lo sai da qui il tempo si misura in brividi…' Ti amo ancora e sempre, papà!", conclude il frontman dei Negramaro.

Giuliano Sangiorgi e la moglie Ilaria Macchia sono già genitori di Stella che ha 6 anni. La coppia aveva annunciato in anteprima in un'intervista rilasciata a Vanity Fair il sesso del nascituro: "È un maschio, nascerà ad aprile".