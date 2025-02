Beyoncé ha vinto più Grammy Awards di chiunque altro nella storia, ma nella sua bacheca è sempre mancato il più prestigioso: quello dell'album dell'anno. Tutto è cambiato domenica sera, quando il suo brano 'Cowboy Carter' ha vinto il premio più importante, durante una serata che ha anche reso omaggio a coloro che sono stati colpiti dagli incendi in California.

Kendrick Lamar è stato un altro grande vincitore: la sua canzone "Not Like Us" ha portato a casa il premio per la migliore performance rap, canzone dell'anno e disco dell'anno.

Tra gli altri grandi vincitori di domenica ci sono Chappell Roan, che ha vinto il premio come miglior nuovo artista; Sabrina Carpenter, che ha vinto il premio come miglior album pop vocale ("Short n' Sweet"); e Doechii, che ha vinto il premio come miglior album rap ("Alligator Bites Never Heal").