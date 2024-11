Federica Petagna ha baciato l'ex fidanzato Alfonso D'Apice. Lo ha confessato proprio il gieffino all'amica Jessica Morlacchi che nella camera del Grande Fratello ha deciso di lasciarsi andare raccontando quello che è accaduto con la 20enne. La scena, tuttavia, non è stata ripresa dalle telecamere del reality show di Canale 5, ma la confessione di Alfonso non è passata inosservata.

Il racconto di Alfonso D'Apice

Alfonso D'Apice ha raccontato che l'ex fidanzata Federica Petagna lo avrebbe baciato sotto le coperte la notte prima dell'ingresso di Stefano Tediosi nella Casa: il gesto sarebbe avvenuto la notte di lunedì 11 novembre.

L'inquilina Jessica ha notato dello sconforto in Alfonso e in un momento di confidenze, il gieffino ha detto: "Non voglio mettere Federica in difficoltà". "Vi siete baciati?", ha chiesto allora Jessica. Alfonso ha confermato l'ipotesi della gieffina spiegando che il bacio è avvenuto sotto le coperte la notte prima dell'ingresso del tentatore di Temptation Island. Jessica, a quel punto, ha invitato Alfonso a essere più distaccato da Federica e meno troppo protettivo nei suoi confronti: "Fatti furbo", ha suggerito l'inquilina cercando di dare una scossa ad Alfonso.

attenzione!



alfonso ha appena confessato che lui e federica si sono baciati il giorno prima che entrasse stefano!#grandefratello pic.twitter.com/IHvegJr4CK — threshold - il napolitano fugoso (@heythreshold) November 17, 2024

Inoltre, secondo Jessica, Federica starebbe giocando con i sentimenti dell'ex fidanzato: "Sa che sei innamorato, non farti prendere in giro. Non ha senso che tu voglia continuare a tutelare lei. Questo bacio cambia tutto", ha chiosato la ragazza.

Questo bacio cambierebbe le carte in tavola nelle dinamiche tra Federica, Alfonso e Stefano. Il tentatore di Temptation Island non è, infatti, al corrente del bacio avvenuto tra i due e sicuramente Alfonso Signorini tratterà l'argomento nella puntata del Grande Fratello che andrà in onda domani, martedì 19 novembre.