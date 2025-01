Ieri, lunedì 27 gennaio, è andato in onda un nuovo appuntamento del Grande Fratello. Ad aprire la ventiseiesima puntata del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, la dinamica amorosa tra Helena Prestes, Zeudi Di Palma e Javier Martinez.

Il triangolo amoroso

Con il ritorno in Casa di Helena Prestes, gli equilibri tra gli inquilini hanno subito un forte cambiamento. In particolare tra Zeudi Di Palma e Javier Martinez, che nelle ultime settimane si erano avvicinati al punto da infastidire la modella brasiliana. Helena si è detta delusa dall'atteggiamento di Zeudi: "Dice che le piaccio io ma poi va da Javier, non è sincera. La lascio libera”, ha concluso la modella brasiliana, lasciando in sospeso il rapporto con Zeudi.

Tre nuovi ingressi

Esattamente come riportato dalle anticipazioni, ieri sera tre nuovi concorrenti hanno fatto il loro ingresso nella Casa. Si tratta del maestro di sci Mattia Fumagalli, dell'argentino Federico Chimirri, chef e DJ, e della conduttrice Maria Teresa Ruta, ex volto del reality show nell'edizione del 2020.

L'eliminazione e le nomination

È stata una serata particolarmente intensa per Luca Calvani. Il concorrente ha avuto un confronto diretto con Jessica Morlacchi. Dopo settimane di distacco, Jessica e Luca si sono riappacificati: hanno risolto i loro problemi, abbracciandosi e lasciando alle spalle tutte le incomprensioni legate al loro rapporto.

Questo prima di scoprire l'eliminato della serata. Luca Calvani è stato il più votato dal pubblico e ha abbandonato per sempre la Casa del Grande Fratello. L'attore non ha ottenuto 'la seconda vita' dal pubblico e per questo motivo è definitivamente eliminato dal gioco.

I concorrenti più votati che vanno in nomination a rischio eliminazione sono: Amanda Lecciso, Helena Prestes, Eva Grimaldi, Ilaria Galassi, Bernardo Cherubini e Chiara Cainelli.