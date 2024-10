New entry nella casa. Direttamente da Temptation Island, questa sera al Grande Fratello ha fatto il suo ingresso Federica Petagna. La sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia parte dopo la separazione da Alfonso, il ragazzo con cui ha partecipato al programma condotto da Filippo Bisciglia.

La storia di Federica

Federica ha conosciuto Alfonso quando aveva 12 anni, stavano insieme da 8 anni e convivevano da uno, in provincia di Napoli. Lei ha 20 anni ed è estetista. Ha deciso di partecipare a Temptation Island perché stanca della gelosia del fidanzato. A detta sua, Alfonso non le permetteva di andare a ballare e nemmeno di mangiare una pizza con le amiche. Non poteva fare nulla senza la sua presenza.

All'interno del villaggio, lontana dal controllo del fidanzato, Federica ha assaporato la libertà. La 20enne si è avvicinata molto al single Stefano, con cui si è creata una grande complicità. Dopo il falò di confronto anticipato, Federica e Alfonso hanno deciso di uscire insieme per riprovare a creare una relazione più sana. Ma poco dopo, Federica ha capito che Alfonso non era la persona giusta per lei e non ha più fatto ritorno nella casa in cui convivevano.

Federica, lontana da Alfonso, ha approndito la conoscenza con il tentatore Stefano. "Ci stiamo frequentando", ha detto Federica al conduttore Signorini.

L'ingresso di Federica nella casa

Federica è stata accolta dagli altri inquilini in Casa, tutti pronti a darle il benvenuto e a sostenerla in questa nuova avventura. Ora l'esperienza al Grande Fratello per Federica può cominciare!