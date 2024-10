Temptation Island è giunto al suo ultimo capitolo. Questa sera, 22 ottobre, è andata in onda l'ultima puntata dell'edizione autunnale del programma condotto da Filippo Bisciglia. All'appello, mancava solo il falò di confronto tra Federica e Alfonso. Com'è finita tra i due?

Chi sono Federica e Alfonso?

Federica e Alfonso stanno insieme da 8 anni e convivono da quasi un anno in provincia di Napoli. Lei ha 20 anni ed è estetista, lui ne ha 25 ed è direttore di un locale che organizza eventi. A scrivere alla redazione di Temptation Island, è Federica stanca della gelosia del fidanzato. A detta sua, Alfonso non le permette di andare a ballare e nemmeno di mangiare una pizza con le amiche. Non può fare nulla senza la presenza di Alfonso.

All'interno del villaggio, lontana dal controllo del fidanzato, Federica ha assaporato la sua libertà. La 20enne si è avvicinata molto al single Stefano, con cui si è creata una grande complicità. L'intesa e i momenti intimi passati insieme non sono stati graditi dal fidanzato Alfonso, che ha dovuto sbollire la rabbia passando dei momenti in solitudine.

Il falò di confronto

L'avvicinamento tra Federica e il single Stefano era diventato un magone troppo grande da sostenere. Questo ha spinto Alfonso a chiedere il falò di confronto anticipato. "Non immagino la mia vita senza di lei. Ho capito in questi giorni che la mia gelosia è sempre stata troppo eccessiva. Questo posto mi ha cambiato", ha detto Alfonso a Filippo mentre attendeva l'arrivo di Federica al falò.

Federica ha fatto attendere un po' Alfonso prima di presentarsi, ma quando è arrivata i due sono scoppiati in lacrime e si sono scambiati un lungo abbraccio. "Ti voglio chiedere scusa se ti ho fatto stare male e ti ho limitata. Non ricapiterà mai più, te lo garantisco", ha esordito Alfonso. "Non sono stato felicissimo in questa esperienza, però la mia testa è sempre stata concentrata su di te in questi giorni".

"Sono felice di quello che mi stai dicendo. Tutto quello che ho fatto qui dentro è stata la mia prima volta. Non dimenticherò mai quello che ho fatto qui dentro, non ho fatto nulla per ripicca, ho fatto tutto ciò che mi sentivo di fare. Mi sono presa delle attenzioni e mi sono divertita", ha replicato Federica. "Io sono più consapevole di me, voglio essere felice. Voglio vedere tutti quelli che ho conosciuto qui, incluso Stefano", ha continuato.

"Vivremo la vita da soli e insieme. Non l'ho fatto per cattiveria, non volevo perderti. Ho agito così perchè ho sempre voluto proteggerti e proteggere anche me", ha spiegato Alfonso. "Non vorrei più il rapporto che avevo prima. Sono maturato e sono davvero cambiato", ha chiosato.

Alla fatidica domanda del conduttore di Temptation Island, entrambi decidono di tornare a casa insieme, mostrandosi ancora più uniti di prima.