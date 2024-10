Alfonso Signorini ha fatto un grande regalo a Ilaria Galassi di "Non è la Rai". Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda oggi, 14 ottobre, il conduttore televisivo ha chiesto alle tre concorrenti di allontanarsi dal resto della casa per dirigersi in Superled.

Il regalo per Ilaria

Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi di "Non è la Rai" sono tre delle concorrenti più in vista di questa edizione del Grande Fratello. Alfonso Signorini ha voluto ripercorrere la loro carriera, facendo un tuffo nel passato.

Le "Non è la Rai" negli anni Novanta avevano raggiunto una grande popolarità: il successo e la fama erano diventati quasi incontrollabili. Grazie al programma televisivo e al loro talento, le tre non sono state dimenticate. Ma terminato lo show, Eleonora, Pamela e Ilaria hanno dovuto cercare lavoro altrove.

Pamela ha intrapreso una carriera da assicuratrice, Eleonora quella da vigilante. Ilaria, invece, tiene a specificare che il suo ruolo più importante è stato quello di diventare mamma. Ma c'è un impiego che le è rimasto nel cuore, ovvero quello di badante. La 48enne si è presa cura della signora Ausilia: "Un'esperienza indimenticabile, mi ha insegnato davvero tanto" - ha confessato Ilaria - "come avere pazienza con gli uomini e soprattutto mi ha insegnato a come riciclare il cibo avanzato", ha detto tra gli applausi del pubblico.

Alfonso invita così l'ex volto di "Non è la Rai" ad andare nel cortiletto dove ad attenderla c'era proprio la signora Ausilia. L'emozione era davvero difficile da contenere: Ilaria è corsa ad abbracciare Ausilia e a riempirla di baci: "Mi dai una forza pazzesca", ha detto Ilaria Galassi.

Le due hanno parlato un po' dell'esperienza di Ilaria al Grande Fratello, prima che Alfonso interrompesse il tenero incontro. La signora Ausilia ha raccomandato ad Ilaria di avere molta pazienza e fiducia in se stessa. "Ti amo", le ha detto Ilaria dandole un ultimo bacio prima di tornare in casa dagli altri concorrenti.