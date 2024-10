Cosa è successo veramente tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Frayello? Dopo che i due hanno fatto il loro ingresso nella Casa venendo accolti a braccia aperte da tutti gli altri inquilini, gli autori hanno mostrato a Javier Martinez e Helena Prestes quello che è accaduto in Spagna tra la ballerina e il pallavolista.

La reazione di Javier e Helena

Shaila e Lorenzo hanno avuto modo di approfondire la loro conoscenza al Gran Hermano. "Lorenzo mi fa vibrare lo stomaco. Io nella mia vita non ho mai vissuto dei sentimenti così forti", ha detto la ballerina. "Sentivo che mi mancava qualcosa, a me lei piace tanto", ha confessato Lorenzo. I due si sono cercati per tutta la settimana e si sono lasciati andare una volta per tutte.

Dopo aver visto l'esperienza di Shaila e Lorenzo in Spagna, Helena si è mostrata sin dal primo momento molto arrabbiata e delusa dall’atteggiamento di Lorenzo. “Io non ho provato le tue stesse cose, tu ti sei innamorata, ma per me non è la stessa cosa e non lo è mai stato. Ti voglio bene e basta”, le ha detto il modello. “Mi hai presa in giro. Voi due siete dei grandi giocatori”, ha ribadito Helena non volendo sentire spiegazioni.

Javier ha preferito non aggiungere commenti. Ha ascoltato e ha parlato solo quando è stato interpellato da Alfonso Signorini: “Fuori ci sarà di meglio ad aspettarmi. Ho provato solo leggerezza, non voglio più pensarci, per me Shaila non c’è più dentro questa casa. Non mi sento ferito, mi aspettavo che accadesse tutto ciò”, ha detto il pallavolista argentino.

“Non so se esiste il manuale dell’amore e dei sentimenti, io non ce l’ho. Ho agito per come mi sentivo”, ha detto Shaila Gatta difendendosi dalle accuse di Javier. "Chiedo scusa a Javier per quello che ho fatto, ma non mi pento di nulla", ha chiosato.