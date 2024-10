La puntata di questa sera, lunedì 28 ottobre, del Grande Fratello è cominciata con il tanto atteso confronto tra Shaila Gatta e Javier Martinez. Il pallavolista ha passato tutta la settimana a parlare del vuoto che sentiva dovuto alla mancanza della ballerina nella Casa, nonostante fosse consapevole che Shaila non provasse nulla nei suoi confronti.

Il ritorno di Shaila e Lorenzo

Gli altri inquilini del Grande Fratello non erano a conoscenza della trasferta di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato in Spagna al Gran Hermano. Al contrario, avevano fatto credere al resto della casa che i due fossero stati eliminati dal Grande Fratello, secondo la scelta del televoto. Alfonso nei primi minuti si è collegato con il salone e ha mostrato agli inquilini l'incredibile verità, cioè che Lorenzo e Shaila sono volati fino a Madrid.

Il conduttore ha, poi, chiesto al pallavolista di andare in Mystery per avere un confronto con Shaila Gatta a distanza. Il ragazzo ancora non sa che Shaila è rientrata a Roma e pensa che sia in collegamento da Madrid.

Shaila ha visto alcuni filmati sulle parole che Javier ha utilizzato contro di lei. "È brutto sentirsi presi in giro, perché io ci credevo davvero tanto", ha detto Javier subito dopo la finta eliminazione di Shaila Gatta la scorsa settimana.

Durante la settimana, Javier ha ammesso agli altri inquilini di essere stato preso in giro dall’ex velina: "Non mentirò dicendo che non ci sono stati baci, ci sono stati eccome", ha confessato.

Dopo la visione, Javier e Shaila hanno avuto modo di confrontarsi. "Mi dispiace aver sentito queste parole, comprendo che tu sia arrabbiato. Sei un bravo ragazzo, forte e con dei valori. Ho voluto provare a fare la cosa giusta", ha esordito Shaila Gatta.

"Tu avevi bisogno di stare sotto ai riflettori, ecco perché hai agito in questo modo. Prima andavi a letto con me e il giorno dopo hai detto che non provavi nulla. Non si gioca con i sentimenti delle persone", ha ribadito il pallavolista argentino mettendo in evidenza la discrepanza nel rapporto che c’era tra i due durante il giorno e durante la notte.

Alfonso Signorini ha poi interrotto il discorso, mandando Javier in salone accolto dall'applauso dei compagni. Poi, Shaila ha raggiunto Lorenzo Spolverato abbracciandolo e baciandolo intensamente in diretta, scatenando urla e applausi tra il pubblico.