Tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è sbocciato l'amore. I due inquilini del Grande Fratello da quando hanno messo piede nella casa del Gran Hermano non hanno avuto più il timore di esprimere i propri sentimenti: ecco che tra i due si è accesa la fiamma. Shaila e Lorenzo sono stati beccati dalle telecamere mentre si baciavano e si scambiavano tenere coccole.

Il bacio tra Lorenzo e Shaila

Shaila e Lorenzo si sono lasciati travolgere dalla passione. I due inquilini hanno per settimane nascosto i loro sentimenti, fino a quando, lontani dagli inquilini della Casa, non hanno più resistito. Il cambio di rotta di Shaila Gatta non è stato apprezzato dai telespettatori: hanno criticato l'atteggiamento che la ballerina ha avuto nei confronti di Javier Martinez, il pallavolista che sembrava essere il suo unico interesse: "Ha solo preso in giro tutti, è sempre stata interessata a Lorenzo", questa la voce del web.

AAAAAAA IL BACIO A STAMPO ODDIO MIOOOOOOOO



Ho sentito le farfalle ragazzi#shailenzo pic.twitter.com/U6OTWqhCin — Zia 𝒯. 💘 (@cmqanottos) October 24, 2024

Attraverso i social media è trapelata la voce che Shaila e Lorenzo stanno vivendo la loro luna di miele, lontano dagli occhi indiscreti di Javier Martinez e Helena Prestes (la gieffina interessata all'inquilino Lorenzo Spolverati). C'è passione e molta intimità tra la ballerina e il modello.

Secondo le indiscrezioni, i due hanno passato la notte insieme sotto le coperte. Poi, le telecamere del reality spagnolo hanno inquadrato Shaila e Lorenzo mentre si scambiavano teneri abbracci e infite coccole, fino al momento del bacio. Il primo bacio ufficiale tra la coppia. "Quello che è successo ieri notte è stato tutto quel contatto che per un mese e mezzo ho desiderato. Da oggi sono molto felice di viverti", ha confessato Lorenzo Spolverato a Shaila Gatta. Cosa ne penseranno i concorrenti del Grande Fratello di questo avvicinamento?