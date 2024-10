L'ex velina e il concorrente Lorenzo Spolverato sono stati scelti per partecipare per una settimana al GF spagnolo

Javier Martinez, dopo la diretta del Grande Fratello, andata in onda ieri 21 ottobre, si è confidato con gli altri inquilini e ha raccontato la sua verità su quello che è successo con Shaila Gatta. L'ex velina è stata scelta, insieme a Lorenzo Spolverato, per trascorrere una settimana al Grande Fratello versione spagnola e ha dovuto rivelare in diretta quali sono i suoi sentimenti verso il pallavolista Javier. Le confessione ha lasciato senza parole il web.

Le parole di Shaila Gatta

Javier Martinez, rivolgendosi direttamente alla ballerina ha detto: "Sei una persona che mi fa battere il cuore, vorrei conoscerti fuori". Shaila Gatta ha confessato, al contrario, di non provare un grande sentimento nei confronti di Javier e di non essere interessata a conoscerlo meglio: "Se dovessi uscire non sarei disposta ad aspettarlo fuori, sono sincera", ha detto la ballerina.

Le sue parole sono entrate in contraddizione con quello che i telespettatori hanno visto durante tutta la settimana: Shaila si era avvicinata molto al concorrente Javier, tanto da passare le notti a dormire accanto a lui. Aveva anche parlato del rapporto con il pallavolista con gli altri compagni di avventura confessando che in lei stava nascendo un sentimento forte. L'atteggiamento di shaila è stato fortemente criticato dal web: "Falsa e manipolatrice. Per tutta la settimana ha illuso Javier e ora lo lascia andare così, peggio per lei", ha scritto un utente sulla piattaforma social X.

CI RENDIAMO CONTO DI QUESTE DICHIARAZIONI DI JAVIER?!



Shaila ha avuto la faccia tosta di negare il bacio davanti a BEATRICE, Alfonso e Cesara per apparire come la timida ragazza dai grandi valori…



La narcisista + SPREGEVOLE mai passata in questo programma.#grandefratello pic.twitter.com/txrgQuBTSv — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) October 22, 2024

Javier Martinez è rimasto particolarmente deluso dalle parole di Shaila Gatta, tanto da sfogarsi tutta la notte con gli altri inquilini. Le sue parole non sono passate inosservate ai telespettatori: "Mi ha illuso in tutte queste settimane. Mi diceva che iniziava a provare qualcosa per me, che voleva starmi vicino. Mi baciava e voleva passare la notte con me. Ha recitato tutto il tempo. Le chiedevo se vedeva Lorenzo Spolverato come un amico e lei mi diceva di sì. Certe cose non si fanno", ha concluso il pallavolista.