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Grande Fratello Vip, oggi nuovo appuntamento: chi sarà il primo finalista?

Il secondo appuntamento della settimana con il reality show di Canale 5

Ilary Blasi - Grande Fratello Vip
Ilary Blasi - Grande Fratello Vip
17 aprile 2026 | 16.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Stasera, venerdì 17 aprile, nuovo appuntamento con 'Grande Fratello Vip', condotto da Ilary Blasi. Al suo fianco, in studio, le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

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Stasera ci sarà un colpo di scena riguardo al televoto. I concorrenti, infatti, scopriranno che non ci sarà un eliminato ma la proclamazione del primo finalista. Una tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Antonella Elia e Lucia Ilardo farà il primo passo verso la vittoria.

L’alleanza in Casa è finita: tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe è di nuovo scontro aperto. Tutti gli altri concorrenti si sono divisi a supporto delle tre concorrenti. Ma questa sera tutti dovranno decidere da che parte stare. E le loro scelte avranno importanti conseguenze.

Spazio a Nicolò Brigante. Il concorrente sta vivendo un percorso complicato all'interno della casa, tanto da riflettere sulla scelta di rimanere o andare via dalla Casa. La madre e la sorella entreranno stasera nel momento della decisione cruciale.

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Grande Fratello Vip reality show televoto
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