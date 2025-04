Grandi ascolti per Diaco con le 'canzoni di chiesa'

Ieri grandi ascolti per BellaMa’, il programma quotidiano del pomeriggio di Rai2 condotto da Pierluigi Diaco, che ha offerto uno spazio inedito al suo pubblico: nella giornata del venerdì santo, ha ospitato una rubrica dal titolo “Tutti cantano le canzoni di chiesa” con l’esibizione in studio del coro Exsultet. Diaco ha spiegato così in diretta il perché della sua scelta: "Oggi è venerdì santo, abbiamo pensato a una pagina insolita per la tv italiana, ci rivolgiamo a una platea di persone che credono o magari non credono che hanno la religione cattolica o no. Per me questa pagina è importantissima, io ho perso mio padre da piccolo, sono cresciuto con le mie sorelle e mia madre. Per me la parrocchia è stata fondamentale, ho imparato a suonare la chitarra e le canzoni di chiesa sono state per me un momento dell’esistenza, come forse anche per molte persone che ci guardano. Sono entrate per passione o in punta di piedi nella nostra vita", ha spiegato Diaco.

“Ci sono delle canzoni, anche per chi non va più in chiesa, che riaccendono la memoria. Vorrei regalarvi questo momento di gioia, è la prima volta che la tv italiana lo fa. Vorrei cantare le canzoni di chiesa, tutti oggi cantano le canzoni di chiesa con un coro eccezionale”, ha detto il conduttore di BellaMa’. “Mi sento di dire che dopo la morte c’è la resurrezione, dopo il buio ci sarà sempre la luce”, ha detto Diaco. Lo spazio ha raccolto più di 600.000 spettatori medi con il 7.6% di share e l’8.7 di picco con più di 700 spettatori.