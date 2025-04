Greta Scarano al cinema con 'La vita da grandi': "Oggi c'è bisogno di sguardi femminili, sto pensando al prossimo film"

Ha debuttato alla regia con il cortometraggio 'Feliz Navidad' e dal 3 aprile arriva nelle sale con 'La vita da grandi', il suo primo lungometraggio da lei scritto e diretto. A raccontarcelo è Greta Scarano, ospite del vodcast dell'Adnkronos. Il film è ispirato alla storia vera dei fratelli Tercon, Margherita e Damiano, quest'ultimo affetto dalla sindrome di Asperger, conosciuti sui social come i 'Terconauti'. Ad interpretarli Matilda De Angelis e Yuri Tuci, al suo debutto cinematografico. Per la regista e attrice è anche l'occasione per parlare delle donne nel mondo del cinema, dei suoi talenti nascosti e dei suoi prossimi progetti.