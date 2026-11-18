Se ancora non conoscete i Gurriers, è il momento di segnarsi bene questo nome. Perché il prossimo capitolo della nuova musica irlandese passa anche da loro. I cinque musicisti di Dublino hanno fatto del disagio sociale e delle tensioni della propria generazione il centro della loro scrittura. Non è scontato ma il loro successo è in crescita, e il Circolo Magnolia di Milano ne dà una conferma concreta con un concerto che ieri sera ha registrato il tutto esaurito. La band, accompagnata in apertura dai notevoli Enola Gay apre il set con ‘Nobody’s Coming To Save You’ title track del secondo album pubblicato lo scorso settembre. "Nessuno verrà a salvarvi" urla al microfono Dan Hoff, introducendo il pubblico nel mondo del quintetto irlandese. E non potrebbe esserci premessa migliore. Con il cantante, sul palco Ben O’Neill e Mark MacCormack alle chitarre, Charlie McCarthy al basso e Pierce Callaghan alla batteria partono dal materiale più recente, per poi alternarlo ai brani che li hanno portati alla consacrazione negli ultimi due anni.

'Des Goblin', tratto dall'esordio 'Come and See', resta uno dei brani meglio riusciti del repertorio dei Gurriers e rende al meglio dal vivo. Del nuovo 'Nobody's Coming to Save You', invece, brani come 'Pins' e 'Today Is Not Enough’ vanno in direzioni diverse ma convincono la platea. Con 'Nothing Happens Twice', uno degli inediti già presentati durante il precedente tour, il pubblico dimostra di avere familiarità anche con i brani della produzione più recente. I fan approvano sotto al palco. Dan Hoff si sposta continuamente sulla scena, si protende verso il pubblico, canta in mezzo ai fan. Il rapporto con loro fa parte dello show, soprattutto quando arrivano 'Erasure' e 'Drones' mentre 'Top of the Bill' è il lato più malinconico di 'Come and See': una canzone d'amore 'storta' che cresce lentamente. Il percorso musicale dei Gurriers è strettamente legato alla Dublino da cui provengono. Formatisi nel 2020, durante la pandemia, hanno pubblicato 'Come and See' nel settembre 2024, un esordio attraversato da riferimenti all’alienazione e alle difficoltà di una generazione alle prese con un futuro incerto. Lo stesso termine 'Gurrier' appartiene allo slang dublinese e indica un ragazzo di strada, un tipo turbolento e poco incline a rispettare le convenzioni e che descrive molto bene l'identità del quintetto. Con 'Nobody’s Coming To Save You', prodotto da Mark Bowen degli Idles insieme a Loren Humphrey, il gruppo ha ampliato lo sguardo, spostandosi tra dance-punk, noise, hardcore e brani più melodici.

Un’evoluzione ben riuscita, che dimostra la loro versatilità e la volontà di non rimanere ancorati a una formula prestabilita. Un approccio che li inserisce a pieno titolo nella nuova ondata irlandese, una delle più vivaci e interessanti degli ultimi anni. Ci sono i Fontaines D.C. e i Kneecap, che hanno conquistato un pubblico internazionale, e dietro di loro un giro più largo: Murder Capital, Sprints, Gilla Band, Just Mustard, NewDad. In mezzo a tutti questi nomi, i Gurriers si sono fatti notare soprattutto dal vivo, dove il gruppo dà davvero il meglio di sé. Dopo 'Approachable', "canzone antifascista", come ricorda Hoff introducendola, lo show si chiude con 'I Wish I Was' e 'Crybaby'. Il Magnolia sold out è un segnale importante per la formazione, che ha ancora molta strada davanti, ma che sicuramente ha già superato la dimensione di semplice promessa della scena dublinese. E se nel titolo del loro ultimo album, 'Nobody’s Coming To Save You', hanno ragione da vendere quando dicono che nessuno verrà a salvarci, dal palco sembrano quasi voler fare un'eccezione: i Gurriers sono qui (anche e soprattutto) per tirarci fuori dai guai. (di Federica Mochi)