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Hayden Panettiere, media: "Morta per dose di ossicodone tagliato con fentanyl", indaga la DEA

Secondo Tmz, che cita fonti a conoscenza del caso, l'attrice 36enne avrebbe assunto la sostanza la mattina del decesso. Caccia al suo spacciatore, in attesa dell'esito degli esami tossicologici

Hayden Panettiere - (Ipa)
Hayden Panettiere - (Ipa)
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14 settembre 2026 | 12.28
Ida Artiaco
LETTURA: 1 minuti

Hayden Panettiere sarebbe morta a seguito dell'assunzione di una dose di ossicodone tagliato con fentanyl. A svelare la possibile causa del decesso dell'attrice 36enne, venuta a mancare ad agosto, è Tmz che cita fonti legate al caso e a conoscenza diretta dei fatti, secondo le quali Panettiere si riforniva da un "pusher che conosceva da tempo" a Los Angeles, il quale le procurava diversi farmaci soggetti a prescrizione medica provenienti dal mercato nero, tra cui proprio l'ossicodone.

Secondo quanto riferito a Tmz, durante il volo da Los Angeles alla Carolina del Sud, il giorno prima di morire, lo scorso 16 agosto, la star di Heroes avrebbe assunto diverse sostanze acquistate dal suo spacciatore e le autorità ritengono che proprio la mattina del decesso abbia preso una compressa di ossicodone forse tagliata con il fentanyl. La DEA, l'Agenzia federale incaricata di far rispettare le leggi antidroga, di Los Angeles sta ricostruendo i rapporti tra Hayden e il suo spacciatore, nel tentativo di risalire a lui.

Si tratta al momento di ipotesi, tanto che le fonti di Tmz tra le forze dell'ordine invitano alla cautela. Qualche conferma potrà arrivare dagli esiti degli esami tossicologici. Ma al momento questa resta la pista più seguita.

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hayden panettiere morte hayden panettiere ossicodone fentanyl
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