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'I Cesaroni' chiude in anticipo, lunedì 1 giugno gli ultimi due episodi

Incerto il futuro della serie che intanto si prapara a sbarcare su Netflix

'I Cesaroni' - Mediaset
'I Cesaroni' - Mediaset
25 maggio 2026 | 16.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Chiusura anticipata per 'I Cesaroni - Il Ritorno'. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, l'iconica serie diretta e interpretata da Claudio Amendola chiuderà i battenti con una settimana di anticipo, lunedì 1 giugno. Mediaset, dopo aver inizialmente programmato un episodio a settimana per accompagnare il pubblico più a lungo, cambia rotta: questa sera andrà in onda il terzultimo episodio, mentre le ultime due puntate saranno trasmesse in un'unica serata la prossima settimana. .

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Dopo un esordio promettente il 13 aprile con 3.486.000 spettatori (22,6% di share), la tendenza si è invertita bruscamente, scendendo a 2.301.000 (16,9%) il 20 aprile e poi a 2.140.000 (15,2%) il 27 aprile. Di fronte a questi dati e alle proteste relative all'orario di messa in onda giudicato insostenibile dal web, Mediaset aveva già cambiato strategia, optando per un solo episodio a settimana a partire dal 4 maggio. La mossa ha inizialmente riportato il numero di spettatori a 2.730.000 (15,6%), ma non è bastata per invertire il trend negativo. Il calo è infatti ripreso l'11 maggio (2.470.000 spettatori, 14,5%) e il 18 maggio, con 2.164.000 spettatori e uno share del 13%.

Sul futuro della serie pende ora un'incognita. Se da un lato i dati della tv lineare non hanno premiato il ritorno della famiglia della Garbatella, più incoraggianti sono i numeri delle visualizzazioni su Mediaset Infinity, segno di una fruizione ormai diversa da parte del pubblico. Questo, tuttavia, potrebbe non bastare a garantire una nuova stagione. Nel frattempo, si profila un'altra novità per i fan: sarebbe previsto a breve l'arrivo dell'intera storia dei Cesaroni anche sul catalogo internazionale di Netflix.

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I Cesaroni Il Ritorno i cesaroni i cesaroni 7 i cesaroni ascolti
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