I Coma_Cose, il nuovo album e i live: "Dopo prendiamo pausa"

Un album intimo e pieno di ricordi, un tour estivo e due date evento nei Palasport per celebrare 10 anni di carriera. Il poliedrico duo Coma_Cose sta vivendo un 2025 ad alta intensità, iniziato con l'exploit di 'Cuoricini' a Sanremo, ma alla fine dell'anno prenderanno una pausa. "Abbiamo fatto tantissimo insieme, è stato fantastico. Ora, dopo aver completato gli impegni con le date e la promozione del disco, sentiamo il bisogno di ricaricare le energie e dedicarci a progetti individuali", dice Fausto Lama durante la presentazione del nuovo album 'Vita Fusa'. Una pausa che, specifica Fausto, "non significa smettere di fare musica, anzi, potrebbero uscire nuove canzoni. Semplicemente, sentiamo questa esigenza di staccarci un attimo e fare cose da soli, anche al di fuori dell'ambito musicale".

Questo album, spiega California, "è un regalo che ci siamo fatti, una 'scatola dei ricordi', ma contiene anche un augurio per il futuro. Non a caso si chiude con il brano 'G.o.o.d.b.y.e.' che dice 'se parti con me ti regalerò un anello all’anno come i cerchi di un albero'. Quindi è un augurio ma anche una promessa che ci vogliamo fare. Per stare insieme ci vuole tanto impegno e noi ci auguriamo di riuscire ad andare avanti".

Che sia un disco tenerissimo è chiaro fin dalla copertina dove troviamo un gattino bianco avvolto da nuvole 'zuccherose'. Il titolo, 'Vita Fusa', è un gioco di parole che allude alle fusa feline (che accompagnano la vita dei due artisti 'gattari'), alla fusione artistica e sentimentale del duo, ma anche al burnout emotivo. Il quinto album dei Coma_Cose ripercorre la loro storia, dagli inizi come commessi fino ai concerti sold-out. "In questo album ci siamo messi a nudo perché le canzoni parlano della nostra storia. Abbiamo fatto questa sorta di percorso di analisi. È stato quasi un disco terapeutico ci sembrava giusto dare questo input visivo per far capire che c’è comunque tenerezza", racconta California. E sempre sulla copertina Fausto aggiunge. "Venivamo da una copertina dove raccontavamo la rabbia ed era un disco di rinascita. Questo invece è di consapevolezza".

Il duo è reduce dal successo di Sanremo con il brano 'Cuoricini', diventato subito virale e che sta scalando le classifiche: "Sanremo per noi è stata un'esperienza diversa: volevamo divertirci, sperimentare e raccontarci sotto una nuova luce. Siamo felici di come il brano si sia evoluto, di come sia stato accolto e reinterpretato dal pubblico. È arrivato pubblico nuovo e tanto affetto ogni giorno", sottolinea Fausto.

Quanto alla loro evoluzione artistica spiegano: "Amiamo spaziare tra i generi, mescolare il pop delle nostre infanzie con le sonorità alternative scoperte in adolescenza. È una sfida continua, ma ci rappresenta appieno", dice California. "Crescere - aggiunge Fausto - significa anche fare pace con i propri preconcetti, lasciar fluire la musica e accettare la propria complessità. Anche nei brani più pop, cerchiamo sempre di inserire un messaggio più profondo, una doppia lettura".

Il tour estivo partirà il 19 giugno, seguito da due concerti nei palazzetti: il 27 ottobre all'Unipol Forum di Milano e il 30 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma. "Raggiungere i palazzetti dopo dieci anni è un traguardo importante e noi lo sentiamo in modo forte: sarà il compleanno di questo lungo viaggio", dichiarano. Dopo questi impegni, "i Coma-Cose continuano ma sentiamo l'esigenza di fare anche cose da soli che esulano dalla musica. Cose normalissime come la pittura o altro. Sono stati 10 anni molto intensi vissuti braccio a braccio, spalla a spalla. Diciamo che 'Vita Fusa' è anche ironicamente un modo per descrivere la necessità di una pausa", conclude Fausto. di Loredana Errico