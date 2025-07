"Ebbene sì, non siamo più marito e moglie. Ma siamo ancora una famiglia". È con questa frase, pronunciata in perfetto stile Pozzolis, che Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli, la coppia comica più famosa del web, ha annunciato la propria separazione. Nessun comunicato strappalacrime ma un reel ironico, affettuoso e autoironico, come loro. Titolo? 'Le sei cose che ci chiedono da quando ci siamo separati'. Risposte oneste e battute leggere per mandare un messaggio chiaro: l'amore cambia forma, ma non finisce.

Bergamasca classe 1984, attrice comica di razza, Alice Mangione ha iniziato a farsi notare nella scena cabarettistica milanese, collezionando premi e imitazioni virali (come 'Alyce Make Up'). Gianmarco Pozzoli, milanese, classe 1971, è uno dei volti noti della comicità italiana: 'Zelig', 'Colorado', 'Paperissima Sprint' e molto altro nel suo curriculum. Si sono conosciuti nel 2013, quando Alice si è trasferita a Milano per studiare teatro. Tra sketch, palco e quotidianità, è nato prima un amore e poi un progetto che avrebbe cambiato per sempre la narrazione della famiglia italiana sul web. “Siamo ancora una famiglia, una famiglia che cambia forma ma non smette di ridere insieme - scrivono nel post condiviso sui social -. Pozzolis Family continua in una nuova versione, meno bacetti più incastri di calendario ma sempre uniti. Perché la famiglia resta. Anche quando si reinventa".

Il format Pozzolis Family nasce durante la maternità di Alice, nel 2016, per raccontare il caos della genitorialità con ironia, senza filtri. Insieme a Gianmarco crea The Pozzolis Family, un format fatto di video, sketch, libri e spettacoli teatrali. Il pubblico li adora. Con oltre 530mila follower e milioni di visualizzazioni, diventano i primi veri ‘family influencer’ italiani, capaci di mescolare comicità e verità con uno stile tutto loro. I figli, Giosuè, nato nel 2015, e Olivia Tosca, classe 2017, diventano protagonisti involontari del racconto. La loro casa, a Milano, si trasforma in un vero e proprio teatro domestico, con tanto di sipario. Dopo più di dieci anni insieme e due matrimoni, il primo a San Candido l’11 maggio 2019 e il secondo a Milano pochi giorni dopo, la coppia ha deciso di dirsi addio come marito e moglie ma non come partner nella vita e nel lavoro.

"All'amore credeteci sempre, anche noi siamo ancora qua insieme - concludono nel video -. Dovete crederci, perché ci siamo lasciati con la grande missione di continuare a rimanere una famiglia, per mantenere la promessa che ci siamo fatti sei anni fa, uniti dal rispetto e dall’amore per i nostri figli”.