Il caso dei 'Soliti Ignoti', fonti Rai: "Azienda non detiene più il format"

"La Rai non è più detentrice del format 'I Soliti Ignoti', i diritti sono scaduti e il copyright è rimasto nelle mani di Endemol, che può dunque disporne come crede". E' quanto affermano all'Adnkronos fonti Rai, ribadendo ciò che la Rai aveva peraltro già esplicitato mesi fa quando la questione è balzata agli onori delle cronache in seguito al passaggio di Amadeus al Nove, e con lui il format. La questione ieri si è ampliata di un nuovo capitolo, quando il Codacons, che aveva in passato diffidato la Rai, ha evidenziato di voler sollecitare un'indagine alla Corte dei Conti addirittura per "danno erariale".

"Vogliamo capire se sia legittimo che un conduttore, in questo caso Amadeus, porti con sé su altra rete televisiva un format di cui la Rai sembrerebbe detenere la proprietà già dal 1991", ha tuonato il presidente Carlo Rienzi. Secondo Rienzi "il passaggio di un format che caratterizzava da anni il palinsesto Rai in favore di una rete privata danneggia sia i cittadini, privandoli come telespettatori Rai di una trasmissione molto seguita, sia la rete di Stato che non potrà contare sugli introiti pubblicitari garantiti dal programma". Secondo l'Associazione alcuni elementi del programma, in particolare il segmento del 'Parente Misterioso', ricadrebbero sotto proprietà della Rai.

Ma ora la Rai ribadisce chiaramente di non essere più la proprietaria, essendo i diritti della trasmissione scaduti e non rinnovati dall'azienda: verrebbe dunque meno l'oggetto del contendere. Contattata da Adnkronos, la Endemol, proprietaria del format, non ha inteso al momento pronunciarsi sulla questione. La partenza ufficiale del programma, che ha cambiato titolo per la rete Discovery e si chiamerà 'Chissà chi è', è stata annunciata dallo stesso Amadeus tramite un video social qualche giorno fa, in cui ha informato i followers che debutterà il 22 settembre.