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Gf Vip, lite tra Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli: "Sei di parte" - Video

Alta tensione in studio nell'ultima puntata del reality Mediaset

Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli - Ipa/Fotogramma
Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli - Ipa/Fotogramma
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14 novembre 2026 | 10.22
Simone Cesarei
LETTURA: 2 minuti

Lite tra Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip. Nella puntata di ieri, che ha visto la nomination di Federica Morello, la conduttrice del reality di Mediaset si è scontrata con la giornalista, che secondo lei ha una propensione a difendere il gruppo dei giovani, ovvero quello formato da Alessandro Roncaccia, Piera Meloni, Alessandro Varsi e Megan Ria.

La discussione è nata, in particolare, proprio da un errore di Megan, che ha prima scongelato e poi buttato della carne, scatenando l'ira degli altri concorrenti e in particolare di Andreas. A sua difesa è intervenuta proprio Lucarelli: "Io a 20 anni non sapevo neanche fare due uova", che però ha trovato lo sfogo di Blasi: "Certo che tu difendi troppo i giovani, solo i giovani".

La battuta non è piaciuta all'opinionista: "Quindi adesso ogni volta che parlerò si sottolineerà che sono di parte? Ma che vuoi litigare con me?", ha risposto Lucarelli stizzita, che ha poi continuato: "Vogliamo spendere qualcosa per i più giovani?". Quando Ilary, dopo qualche minuto, le ha chiesto se fosse ancora arrabbiata, Lucarelli ha confermato: "Sì, sono ancora arrabbiata. Abbastanza".

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