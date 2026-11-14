Lite tra Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip. Nella puntata di ieri, che ha visto la nomination di Federica Morello, la conduttrice del reality di Mediaset si è scontrata con la giornalista, che secondo lei ha una propensione a difendere il gruppo dei giovani, ovvero quello formato da Alessandro Roncaccia, Piera Meloni, Alessandro Varsi e Megan Ria.

Al #GFvip clamoroso scontro tra Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli, la conduttrice: "difendi troppo i giovani, solo loro possono fare qualsiasi cosa che per te va sempre bene". A fine puntata la giornalista appare offesa e non risponde ai saluti https://t.co/aR2qsZ4Fn9 — Boomerissima (@Boomerissima) November 14, 2026

La discussione è nata, in particolare, proprio da un errore di Megan, che ha prima scongelato e poi buttato della carne, scatenando l'ira degli altri concorrenti e in particolare di Andreas. A sua difesa è intervenuta proprio Lucarelli: "Io a 20 anni non sapevo neanche fare due uova", che però ha trovato lo sfogo di Blasi: "Certo che tu difendi troppo i giovani, solo i giovani".

Ilary: “Saluto le mie opinioniste selvaggia Lucarelli..” Salvy: “Ciao ciao..” senza guardarla Ilary: “Selvaggia sei arrabbiata?” Selvy: “Abbastanza” TUTTO CIÒ PEE GIULIA FINALISTA E PERCHÉ LE VIENE DETTO CHE TUTELA I GIOVANI COMODINI #GFVIP https://t.co/YxIkxW1kkd — Tony• che fastidio (@tblu56) November 14, 2026

La battuta non è piaciuta all'opinionista: "Quindi adesso ogni volta che parlerò si sottolineerà che sono di parte? Ma che vuoi litigare con me?", ha risposto Lucarelli stizzita, che ha poi continuato: "Vogliamo spendere qualcosa per i più giovani?". Quando Ilary, dopo qualche minuto, le ha chiesto se fosse ancora arrabbiata, Lucarelli ha confermato: "Sì, sono ancora arrabbiata. Abbastanza".