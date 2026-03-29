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Imma Tataranni, oggi il gran finale: le anticipazioni

Quarta e ultima puntata della quinta stagione in onda stasera su Rai 1

Una scena della fiction
Una scena della fiction
29 marzo 2026 | 07.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Oggi, domenica 29 marzo in prima serata su Rai1 quarto e ultimo appuntamento con Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, la serie tv in quattro puntate con protagonista Vanessa Scalera nei panni del celebre procuratore di Matera e diretta da Francesco Amato liberamente tratta dai romanzi di Mariolina Venezia.

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Cosa succede in 'Nessuno si salva da solo'

Nella puntata finale, dal titolo 'Nessuno si salva da solo', mentre Diana (Barbara Ronchi) si prepara al debutto teatrale, il ritrovamento di un cadavere nel Palombaro di Matera lega il mondo dei fornai, quelli che impastano il pane ancora a mano, alla realtà carceraria. Imma deve districarsi tra un padre che piange il figlio perduto per sempre e i silenzi dei testimoni che conoscevano la vittima, ma è in famiglia che la crisi tocca il culmine: Valentina (Alice Azzariti) ha deciso di trasferirsi dalla Piacentini (Carmen Pommella) e per partecipare alle spese della comunità tenta di vendere la spilla d’oro che la nonna Brunella (Lucia Zotti) le ha regalato. Solo l'intervento congiunto delle due nonne e la mediazione di Pietro (Massimiliano Gallo) evitano il peggio e riportano madre e figlia a ritrovarsi.

Pietro decide di licenziarsi dalla First Energy perché Fossati (Lodo Guenzi) ha mostrato la sua vera natura e i suoi metodi a dir poco spregiudicati. Ma non tutto sembra perduto per Pietro, anzi, il ceo coreano della multinazionale non vuole perdere la sua professionalità. Un apprezzamento e un coinvolgimento che lo rincuora. Così, quando Imma e Pietro s’incontrano per il rogito, la vicinanza risveglia in loro l’amore che li ha uniti per una vita. Forse dovevano solo mancarsi per riavvicinarsi. Sul lieto fine, arriva la notizia che la domanda di Imma come procuratore capo presso la Procura di Milano è stata accettata. Cosa farà?

 

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Imma Tataranni Sostituto Procuratore Rai1 Matera Procura di Milano
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