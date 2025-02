Barbara Foria: "La comicità è senza genere, ma noi donne siamo ancora troppo poche"

"Noi comiche siamo ancora troppo poche. Ma questo accade in tutti i campi, lo abbiamo visto a Sanremo con l'esclusione di Giorgia nella cinquina. E anche a 'Only Fun' siamo poche. Nel 2025 è inaccettabile, l'arte non dovrebbe avere genere". A dirlo all'Adnkronos è Barbara Foria, che torna nel cast di 'Only Fun – Comico Show', da questa sera sul Nove con la conduzione dei i PanPers ("ormai veterani dello show") insieme a Belen Rodriguez. "Vedrete la mia parodia di Ida Di Filippo, 'regina' del programma di Real Time 'Casa a prima vista'". Un personaggio che "ho studiato per diversi mesi seguendo il programma. Mi sono concentrata sulla sua gestualità, ma ho esasperato le sue caratterestiche". E non manca il tormentone: "'Immagina, immagina che la casa la vedi un attimo, la paghi subito e a me non mi vedi più'". Quindi, "rompo un po' gli schermi del classico agente immobiliare facendolo un po' 'truffaldino', ma in maniera simpatica", svela Foria, che si dice "contro il politicamente corretto" perché "l'arte deve essere libera, senza mai offendere in maniera eccessiva qualcuno, e difesa", riflette la comica.

All'inizio sognava di fare l'avvocato o il magistrato, ma il richiamo della risata è stato più forte. Barbara Foria: un nome, una garanzia. Sì, perché quando c'è lei 'in pista' il divertimento è assicurato ("La mia comicità è senza genere e senza tempo, racconto quello che accade a tutti nella quotidianità. Infatti molte donne e uomini si rivedono nei miei racconti"). Ma per lei non è stato semplice conquistare un posto nella comicità: "All'inizio è stato difficile far sentire la mia voce in un mondo prettamente maschile. Ma grazie al mio carattere e alla mia napoletanità non mi sono persa d'animo", ricorda Foria, "ma ancora dopo tanti anni il rammarico è che devi farti sentire come donna", ma "come abbiamo rotto delle barriere all'inizio continueremo a farlo senza paura". A volte "mi sono sentita limitata dall'etichetta di comica perché in Italia, spesso, ti chiude le porte a ruoli che non sono comici". E da attrice "mi piacerebbe poter interpretare personaggi drammatici, per esempio".

Al contrario, porte spalancate a chi fa fortuna grazie ai social. "Mi fa quasi tenerezza e un po' arrabbiare l'idea che tutti vogliono fare un video su TikTok perché se lo azzecchi, diventi virale e ottieni milioni di follower. Poi vengono chiamati dalle grandi produzioni televisive e cinematografiche che li prendono senza nemmeno un provino. Mentre a chi ha fatto quella famosa gavetta, che è l'esperienza più bella e fortificante che un artista possa vivere, questa opportunità non gli viene nemmeno concessa", riflette Foria, che aggiunge: "Un comico, per esempio, deve avere l'esperienza del palco, deve prendere gli schiaffi, piangere, cadere e poi rialzarsi altrimenti è tutto troppo facile". L'importante "non è ottenere un risultato immediato, ma mantenere nel tempo il mestiere". Ed è il sogno di Foria: "Voglio continuare a far ridere e a divertirmi", ma anche "tornare presto a teatro con il mio nuovo spettacolo 'Basta un filo di rossetto', che è un omaggio a tutte le donne, in primis a mia madre". Non è tutto qui. Dopo l'esperienza al Festival di Sanremo come inviata speciale de 'La vita in diretta' con Alberto Matano, Barbara Foria fa un appello a Carlo Conti: "Mi piacerebbe essere la co-conduttrice, nel frattempo mi alleno per scendere le scale", dice. Quest'anno sul palco dell'Ariston sono salite "le mie colleghe Geppi Cucciari e Katia Follesa, mi sono piaciute entrambe. Addirittura Geppi si è presa la scena ed è stata grandiosa. Mentre Katia con la sua leggerezza ha strappato un sorriso a tutti. Viva la comicità sul palco di Sanremo, soprattutto al femminile".(di Lucrezia Leombruni).