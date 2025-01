"Io le donne non le capisco": al Teatro degli Eroi di Roma il 29 gennaio torna Sonia D'Agostino

Al teatro degli Eroi di Roma, torna il 29 gennaio alle 20,30 l’appuntamento con il salotto più ambito della capitale “Io le donne non le capisco”, ideato da Sonia D’Agostino. Al suo fianco, come sempre, il musicista e cantautore Alberto Laurenti e la psicologa Loredana Petrone. Dopo il grande successo della prima edizione il format dal sapore radiofonico torna in scena più frizzante che mai con un ricchissimo parterre di ospiti, per approfondire con leggerezza e ironia, attraverso le narrazioni confidenziali dei personaggi dello spettacolo, tematiche ricorrenti nella vita di coppia. Protagonisti assoluti saranno la grande musica e tanto buonumore. Sul palco, condotti dal maestro Alberto Laurenti, la voce di Roma Nadia Natali, la vincitrice del premio Gabriella Ferri Sara Fois accompagnata dal chitarrista Gianluca Carlini. La comicità sfrenata di Federica Cifola e l’umorismo dei Sequestrattori regaleranno, poi, al pubblico un’incontenibile valanga di risate.

Nella rosa dei vip, in prima fila il prossimo 29 gennaio, l’attore Maurizio Mattioli, Barbara Alberti, Sonia Bruganelli, Marina La Rosa, la sessuologa Chiara Simonelli, il matrimonialista Gian Ettore Gassani, Maria Consiglio Visco di Merigliano, Raffaella Longobardi, Vira Carbone, Marco Carrara,Antonella Martinelli, Franca Ferrari e tanti altri ancora.

“Ringrazio tutti gli amici che hanno risposto ancora una volta con entusiasmo al nostro invito accettando di mettersi in gioco e di portare la propria personale testimonianza - dichiara Sonia D’Agostino - 'Io le donne non le capisco' vuole essere un salotto tra amici, nel quale, partendo proprio dai personaggi pubblici, si condividono con il pubblico aspetti di vita quotidiana e di interesse comune. Ringrazio tutto il team, partendo da Alberto Laurenti e Loredana Petrone e Radio Radio, che in questi anni hanno creduto con me in un progetto nato per gioco”.