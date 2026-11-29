Una vampira alla ricerca del segreto dell'eternità, in una Vienna contemporanea sospesa tra epoche diverse, ironia e suggestioni barocche. Isabelle Huppert è ospite della 44esima edizione del Torino Film Festival, dove ha ricevuto il Premio Stella della Mole e ha presentato fuori concorso 'The Blood Countess', il nuovo film diretto da Ulrike Ottinger, nel quale interpreta la celebre contessa sanguinaria Erzsébet Báthory. La pellicola immagina il ritorno della contessa nella Vienna di oggi, decenni dopo la sua misteriosa scomparsa. Insieme alla devota cameriera Hermine, la protagonista si mette sulle tracce di un antico libro capace di distruggere ogni forma di male, compresi i vampiri. Nella ricerca vengono coinvolti anche Bubi, malinconico nipote della contessa e vampiro vegetariano, e il suo psicoterapeuta, mentre una coppia di vampirologi e un ispettore di polizia cercano di fermarle.

Huppert ha raccontato di aver affrontato il personaggio senza una preparazione storica particolarmente approfondita, anche perché il film di Ottinger sceglie deliberatamente di allontanarsi dalla ricostruzione realistica. "È una favola barocca, ironica, umoristica. Si distacca completamente dal tragico e trasforma questa figura in un personaggio che gioca con una questione molto seria come l'eternità e la nostra condizione di esseri mortali". La figura di Báthory, nobildonna ungherese vissuta tra XVI e XVII secolo e passata alla storia per le accuse di torture e omicidi di giovani donne, è diventata nel tempo una delle principali fonti di ispirazione della leggenda dei vampiri. "È un personaggio che cerca di svelare un segreto, forse quello della vita", ha osservato Huppert. E proprio il rapporto tra esistenza e morte spiega, secondo l'attrice, il fascino duraturo della figura del vampiro: "È legato soprattutto alla vita e alla morte. È un personaggio che vuole prendere la vita e allo stesso tempo dà la morte. Ci rimanda alla nostra condizione di esseri umani mortali, sempre alla ricerca dell'idea di eternità".

Nella costruzione del film, grande importanza hanno l'estetica, le scenografie e i costumi, attraverso i quali la regista mescola epoche e riferimenti, senza consentire allo spettatore di collocare con certezza la vicenda in un periodo preciso. "Non sappiamo più in quale epoca siamo: possiamo essere negli anni Cinquanta oppure in un tempo passato. Ulrike Ottinger confonde completamente le coordinate e inventa una temporalità molto particolare". Un lavoro che, per Huppert, ha avuto un ruolo fondamentale anche nell'interpretazione: "I luoghi in cui recitiamo ci ispirano e raccontano i nostri personaggi. Siamo aiutati dai decori e dall'ambiente nel quale ci muoviamo. A volte si ha la sensazione che sia il film stesso a raccontarci".

L'attrice francese ha sottolineato anche la dimensione musicale dell'opera, definendola una fantasia, quasi un'opera barocca, nella quale non c'è spazio per una tonalità cupa o per un racconto fondato sull'emozione. "È un film che si basa soprattutto sulla sua estetica, sulla sua follia e sulla sua fantasia". Una libertà che riguarda anche il rapporto con i generi. "Non faccio molta differenza tra commedia e dramma. Non sono ossessionata dall'idea di fare commedie: sono sensibile alla scrittura di un film, che naturalmente ci porta verso un tono più comico o più tragico. Del resto, il tragico non è mai lontano dal comico e viceversa".

Nel corso dell'incontro con la stampa Huppert ha parlato anche di "Historias paralelas", altro film attualmente nelle sale italiane, diretto da Asghar Farhadi, che riflette sul confine tra realtà e finzione. "È una riflessione sulla fiction e sulla realtà, e in qualche modo anche sul cinema, che ci porta continuamente a passare dall'una all'altra". Un meccanismo che nel film genera anche una tensione quasi da thriller: la trasformazione delle vite osservate in materiale narrativo alimenta infatti una suspense permanente.

Parlando dei personaggi che sceglie di interpretare, l'attrice ha spiegato di affidarsi soprattutto all'istinto. "Ho un rapporto molto intuitivo con i personaggi. A un certo punto sento che c'è un'evidenza, una piccola necessità: penso che quel personaggio lo debba interpretare". Tra le figure storiche che avrebbe desiderato portare sullo schermo ha ricordato Isabelle Eberhardt, esploratrice e scrittrice svizzera vissuta tra Ottocento e Novecento, protagonista di una vita avventurosa nel Nord Africa. "È un personaggio che mi ha sempre ispirata e che, in qualche modo, è presente anche in un film che ho fatto da pochissimo, 'Ni vu, ni connue', conosciuto in inglese come 'All About Corine'".

L'attrice ha inoltre escluso, almeno per il momento, l'ipotesi di passare dietro la macchina da presa. "Per fare un film bisogna avere molto coraggio, resistenza e soprattutto prendere decisioni. Io non sono molto brava a decidere, anche se so quando scegliere di fare un film. Per il momento sono molto soddisfatta come attrice e ho la fortuna di lavorare a pellicole così diverse, nelle quali posso anche raccontare qualcosa della mia storia intima e personale. Forse un giorno, per curiosità, farò un film, per vedere che cosa uscirà dalla mia testa. Ma non ancora, è troppo presto".

L'incontro con la stampa torinese è cominciato con una battuta sull'ingresso in sala: "Sono arrivata come un razzo". Un ingresso tutt'altro che programmato, come ha poi chiarito l'attrice, raccontando di essere inciampata su uno scalino e di essere caduta poco prima di raggiungere la sala stampa. Un piccolo imprevisto che Huppert ha affrontato con ironia, prima di dedicarsi al racconto del suo nuovo film. L'imprevisto ha poi richiesto anche un piccolo intervento da parte degli organizzatori del festival, che le hanno procurato del ghiaccio da applicare alla caviglia. Domani, lunedì 30 novembre, Isabelle Huppert sarà a Milano ospite d'onore del Noir in Festival, dove presenterà 'The Blood Countess' e sarà premiata con il Sigillo dell’Università Iulm e la Pergamena del Comune di Milano. (di Paolo Martini)