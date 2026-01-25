Iva Zanicchi salvata da una pastiglia 'magica'. La cantante è stata ospite oggi, domenica 25 gennaio, a Domenica In dove ha ripercorso le sue 11 partecipazioni al Festival di Sanremo, di cui 3 vinte. Nel 1967, 1969 e 1974 con rispettivamente 'Non pensare a me', 'Zingara' e 'Ciao cara come stai'.

Prima di esibirsi dal vivo con i suoi successi storici, Zanicchi ha voluto ringraziare pubblicamente Mauzio Vandelli, presente in studio: "Grazie, perché io ero un po' afona, Vandelli mi ha dato una pastiglia che funziona davvero, vi giuro prendetela immediatamente se siete afoni", ha spiegato.

Dopo aver cantato 'Non pensare a me', Zanocchi ha confermato con ironia l'efficacia della pastiglia: "Devo dire che la pastiglia ha funzionato molto bene, dammene un'altra". E prima di cantare 'Zingara', l'artista ha scherzato ancora: "Adesso vi dimostro che si può cantare con una tonalità un po' più bassa del rutto".

"Mia figlia mi ha detto - ha raccontato Zanicchi - vai ma racconta una barzelletta considerando che stai male, io ho detto: 'col cavolo vado e canto'". Pronta la replica di Venier: "Ma ci sei riuscita grazie a Vandelli che ti ha dato la pastiglia".