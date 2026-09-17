circle x black
Cerca nel sito
 

Iva Zanicchi dice stop ai concerti: "Quest'estate è stata una tragedia"

La cantante è stata ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo su Rai1

Iva Zanicchi - La volta buona
Iva Zanicchi - La volta buona
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
17 settembre 2026 | 14.36
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Iva Zanicchi ha annunciato che dal 2027 non farà più tournée estive. Ospite oggi a La volta buona, la cantante ha spiegato che il motivo è soprattutto la fatica di sostenere un concerto dal vivo per un’ora e mezza: "Io canto dal vivo, e cantare dal vivo per un’ora e mezza è pesante. In playback mai".

Una scelta che Zanicchi lega anche allo stress che accompagna ogni esibizione: il caldo, la preparazione estetica, gli incontri con i sindaci, i selfie, i video. "Una volta si facevano gli autografi, era bello. Ora i filmini per i parenti. Quest’estate è stata una tragedia", ha raccontato con la sua consueta ironia.

Zanicchi non smette però definitivamente di cantare: "Ho detto che 4 o 5 concerti posso farli", ha precisato, ma "mai più una tournée estiva". Il suo obiettivo è ora quello di concentrarsi soprattutto sulla televisione e sul teatro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
iva zanicchi la volta buona rai1
Vedi anche
News to go
Bollo auto e abolizione 2027, chi non dovrà pagarlo
Impresa di Max Verstappen, vince gara di kart sorpassando 100 avversari - Video
Xi Jinping colpito da ictus? Ecco il video che alimenta le teorie complottiste
Pedopornografia, Lo Voi: "Sgominata organizzazione gestita da italiani con contatti in tutto il mondo" - Video
Alessandro Borghi compie 40 anni: "Il successo? La felicità è altrove"
Il bacio tra Leonardo Maria Del Vecchio e Sara Soldati, finisce la contesa sulla figlia - Video
La battuta a una ragazza scatena maxi rissa tra giovani su nave da crociera - Video
L'orto di Nemo, in Liguria piante terrestri sotto il mare: "Quest'anno ottimo raccolto" - Video
Carte Pokémon contraffatte, controlli e sequestri a Roma - Video
News to go
Italiani e risparmio, cosa è successo nel 2026
Soteu 2026, tutte le novità: dal Canada 'associato' all'Articolo 4 europeo - Videonews
News to go
Svolta meteo sull'Italia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza