Iva Zanicchi ha annunciato che dal 2027 non farà più tournée estive. Ospite oggi a La volta buona, la cantante ha spiegato che il motivo è soprattutto la fatica di sostenere un concerto dal vivo per un’ora e mezza: "Io canto dal vivo, e cantare dal vivo per un’ora e mezza è pesante. In playback mai".

Una scelta che Zanicchi lega anche allo stress che accompagna ogni esibizione: il caldo, la preparazione estetica, gli incontri con i sindaci, i selfie, i video. "Una volta si facevano gli autografi, era bello. Ora i filmini per i parenti. Quest’estate è stata una tragedia", ha raccontato con la sua consueta ironia.

Zanicchi non smette però definitivamente di cantare: "Ho detto che 4 o 5 concerti posso farli", ha precisato, ma "mai più una tournée estiva". Il suo obiettivo è ora quello di concentrarsi soprattutto sulla televisione e sul teatro.