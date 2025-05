Jacopo Sol, il primo Ep 'Dove Finiscono I Sogni?' esce il 23 maggio

Tra i volti più apprezzati di Amici 24, Jacopo Sol è pronto a pubblicare 'Dove Finiscono I Sogni?' il suo primo Ep per Island Records (Universal Music Italy): un progetto che racchiude esperienze, emozioni e tutta la sensibilità dei suoi 22 anni. Il progetto, annunciato durante la semifinale di Amici 24 e già disponibile in pre-order al link https://jacoposol.lnk.to/dovefinisconoisogni?, sarà fuori da venerdì 23 maggio su tutte le piattaforme. I brani 'Complici', 'Di Tutti' ed 'Estremo' - già presentati nel programma - hanno messo in luce una scrittura autentica, capace di raccontare l’amore nella sua forma più nuda e contraddittoria. C’è passione, c’è rabbia, ma soprattutto una bellezza inquieta che tiene tutto in equilibrio. In 'Estremo', singolo manifesto del progetto, 'l’amore è un male a cui non c’è rimedio': non una carezza, ma una scossa. Jacopo Sol abbraccia così il sentimento nella sua forma assoluta, senza riserva. Completano l’Ep nuove tracce che consolidano la sua identità artistica, tra pop contemporaneo, cantautorato e una forte urgenza espressiva.

La chiusura con la cover live di 'Hotel California' degli Eagles, registrata durante il live di Amici, è stata molto più di un semplice omaggio: è stata un tributo autentico alle sue radici artistiche, che ha emozionato e colpito nel profondo. La scelta di quel brano, così iconico e carico di storia, ha messo in luce non solo la sua voce, ma la sua capacità di interpretare, di entrare nel cuore delle canzoni e restituirle con un’intensità nuova. L’interpretazione ha colpito nel segno, distinguendosi per intensità e maturità, tanto da attirare l’attenzione anche fuori dai confini italiani. Il video ha raccolto decine di milioni di visualizzazioni, raggiungendo una platea internazionale e suscitando curiosità e interesse anche da parte di un pubblico estero, che ha iniziato a scoprire – e riconoscere – il valore della sua voce e della sua sensibilità interpretativa.

Un’esibizione che ha dimostrato come la musica, quando è vissuta davvero, possa parlare a chiunque, ovunque. Questa la tracklist di 'Dove Finiscono I Sogni?': 1. Quelli come me; 2.Estremo; 3. Bambini; 4. Complici; 5. Ghiaccio; 6. Di tutti; 7. Hotel California. L’Ep sarà disponibile nei seguenti formati: cd numerato, autografato e cd standard. E non solo nuova musica: il primo giugno, Jacopo Sol salirà sul palco del Nameless Festival per il format 'Island Presents', uno degli eventi musicali più attesi dell’estate, che si svolge nella suggestiva cornice del Lago di Como. Un momento speciale e molto atteso: sarà la sua prima esibizione dal vivo dopo l’esperienza ad Amici.