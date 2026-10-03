Il debutto di Jimmy Ghione a Ballando con le stelle non è andato come sperava. L'ex inviato storico di 'Striscia la Notizia' è stato il concorrente a scendere in pista nella prima puntata della nuova edizione del dance show di Rai1, in onda questa sera, sabato 3 ottobre.

Jimmy Ghione, in coppia con Anastasia Kuzmina, si è esibito con il boogie. L'esibizione, tuttavia, non è stata apprezzata dalla giuria, a partire da Barbara d'Urso, al suo debutto dietro il bancone, che ha paragonato le sue movenze a quelle del Gabibbo.

A commentare per prima la performance è stata Carolyn Smith che ha apprezzato l'allegria del concorrente, meno l'aspetto tecnico: "Hai perso il tempo alla fine, non è male per rompere il ghiaccio", ha detto la padrona della giuria. Più pungente Alberto Matano che ha promesso di vendicarsi "dopo tutti i tapiri che mi avete dato". Il giurato ha giudicato l'esibizione come un "grande caos". Dello stesso parere Ivan Zazzaroni, "un boogie burattinato, saltellavi e basta". "Molto divertente, molto simpatico. Ballando mi sembravi il Gabibbo", l'ha stroncato Barbara d'Urso. E per concludere, Guillermo Mariotto che gli ha consigliato di mettere da parte il carattere da "piacione" e applicarsi di più per le prossime esibizione. Il verdetto finale non poteva essere diversamente: un totale di 16 punti.