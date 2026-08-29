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In topless sui social, la solidarietà di Jo Squillo a Sabrina Salerno contro gli haters

Le due cantanti e conduttrici tornano ad unirsi per zittire i leoni da tastiera che pretendono di dettare le regole dell'abbigliamento consentito una volta raggiunti gli 'anta'

Jo Squillo e Sabrina Salerno - Instagram
Jo Squillo e Sabrina Salerno - Instagram
29 agosto 2026 | 08.55
Antonella Nesi
LETTURA: 4 minuti

"Siamo donne, oltre le gambe c'è di più", cantavano Sabrina Salerno e Jo Squillo, nel brano 'Siamo donne' pubblicato nel 1991. Con lo stesso spirito di quel brano 'manifesto', le due cantanti e conduttrici tornano ad unirsi per zittire i leoni da tastiera che pretendono di dettare le regole dell'abbigliamento consentito una volta raggiunti gli 'anta'. Così, dopo che nei giorni scorsi, Sabrina Salerno, 58 anni, aveva dovuto fronteggiare su Instagram un hater che aveva commentato le sue foto in bikini con un "mi dispiace per te, ancora fai la ragazzina, vivi la vita!", ieri Jo Squillo, 64 anni, si schierata con la collega amica. Salerno, nel post che ha ricevuto oltre 25.000 like, aveva risposto con pacata decisione: "Essere in costume non significa fare la ragazzina, significa semplicemente stare bene nel proprio corpo. Capisco però che certe libertà possano sembrare inappropriate a chi non può permettersele. Solo Dio sa quanto io ami la vita e di come la viva intensamente". Mentre Jo Squillo è passata ai fatti e in una storia di Instagram ha pubblicato un video dove appare in topless in giardino ma inizialmente con le mani a coprire il seno.

"Copriti alla tua età", esclama poi la cantante e dj scimmiottando i commenti giudicanti del web mentre alza le mani scoprendo il seno, che per evitare di violare le policy antinudo di Meta viene rapidamente coperto con due stelline. Da parte sua, Sabrina Salerno ha gradito il gesto solidale ripostando a sua volta su Instagram il video.

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jo squillo sabrina salerno jo squillo topless
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