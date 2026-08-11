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Morto Jon Cypher, addio alla star di 'Hill Street giorno e notte' e 'Agli ordini papà'

L'attore statunitense è deceduto all'età di 94 anni nella sua abitazione di Central Point, in Oregon

Jon Cypher nei panni di Man-at-Arms nel film
Jon Cypher nei panni di Man-at-Arms nel film "I dominatori dell'universo" - Ipa
11 agosto 2026 | 10.26
Paolo Martini
LETTURA: 2 minuti

Jon Cypher, attore statunitense dalla lunga carriera tra televisione, cinema e Broadway, è morto all'età di 94 anni nella sua abitazione di Central Point, in Oregon. La notizia della scomparsa, avvenuta il 3 agosto, è stata comunicata oggi dalla famiglia. Cypher era conosciuto soprattutto per il ruolo del capo della polizia Fletcher Daniels nella serie televisiva "Hill Street giorno e notte", andata in onda dal 1981 al 1987. Interpretò il personaggio in 73 episodi, dando vita a un dirigente pragmatico e spesso in conflitto con il capitano Frank Furillo, interpretato da Daniel J. Travanti.

La notorietà era arrivata però molti anni prima, nel 1957, quando Cypher interpretò il Principe Azzurro accanto a una giovane Julie Andrews nella prima produzione televisiva di "Cenerentola". Lo spettacolo raggiunse un pubblico di oltre 107 milioni di spettatori, con più del 60% delle famiglie statunitensi sintonizzate.

Nato a New York il 13 gennaio 1932, Cypher si diplomò alla Erasmus Hall High School e si laureò al Brooklyn College nel 1953. Dopo alcune esperienze teatrali, approdò a Broadway nel 1958. Nel 1961 sostituì Patrick O'Neal nel ruolo del reverendo Thomas Lawrence Shannon nella produzione originale de "La notte dell'iguana" di Tennessee Williams. Al cinema il suo debutto arrivò nel western del 1971 "Io sono Valdez", nel quale recitò accanto a Burt Lancaster nel ruolo del rancher Frank Tanner. Nel 1987 Cypher interpretò invece Man-at-Arms nel film fantasy d'azione "I dominatori dell'universo", con Dolph Lundgren nei panni di He-Man. Negli anni Novanta l'attore mostrò anche una vena più comica interpretando il generale di brigata Marcus Craig in 69 episodi della sitcom "Agli ordini papà". Cypher è stato inoltre presente in numerose produzioni televisive come "Dynasty", "General Hospital", "Santa Barbara", "Mannix", "Cannon", "California" e "La signora in giallo". (di Paolo Martini)

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Hill Street giorno e notte Cenerentola La notte dell'iguana jon cypher
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