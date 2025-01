La notizia circola da qualche giorno: Jude Law sarà Vladimir Putin in un nuovo film, 'Il mago del Cremlino'. Le news arrivano da Hollywood a Mosca e tra i commenti interessati spunta proprio quello del Cremlino. "Non ci ha contattato nessuno", dice Dmitry Peskov, portavoce della presidenza russa, rispondendo all'agenzia Tass su eventuali contatti con la produzione del film. Nessuno, a quanto pare, sinora ha chiesto informazioni, consigli, suggerimenti per aiutare Law nella sua nuova sfida.

Il 52enne attore britannico, magari, gradirebbe qualche dritta a giudicare dalle dichiarazioni con cui, a Deadline, ha descritto la missione che lo attende. Nel film diretto da Olivier Assayas, la figura di Putin non sarà propriamente centrale e Law interpreterà il presidente "all'inizio della sua carriera come uomo di governo". "Non ho ancora iniziato a lavorarci. Voglio dire, ho cominciato ma al momento sembra un Everest da scalare, quindi sono ai piedi delle montagne e guardo in alto pensando, 'Oh Cristo, cosa ho detto?'. Spesso mi sento così quando dico di sì" ad una proposta come questa. 'Oddio, come lo farò?'. Ora tocca a me riuscirci".