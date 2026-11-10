Kings Of Leon, con 'O My Beloved' tornano le emozioni più intime

Non potevano scegliere titolo migliore i Kings Of Leon per il loro album più interiore e intimista di sempre. 'O My Beloved', decimo lavoro in studio della band americana, uscito il 6 novembre scorso per Love Tap Records, è una raccolta di canzoni che guarda alla storia personale dei quattro Followill, alla famiglia e a tutto quello che è accaduto lungo un percorso iniziato più di vent’anni fa. Un disco lontano forse dal successo di 'Sex On Fire' e dal suono degli esordi e con una direzione più riflessiva e libera dalle aspettative che hanno accompagnato la band per buona parte della sua carriera. Dopo nove album, milioni di dischi venduti e una lunga stagione da protagonisti delle classifiche e dei grandi festival internazionali, Caleb, Nathan, Jared e Matthew Followill sembrano aver raggiunto una consapevolezza che permette loro di non dover più dimostrare nulla.

'O My Beloved' è il primo album completo interamente autoprodotto dai Kings Of Leon. Una scelta che restituisce al gruppo il controllo della propria visione musicale e che si riflette in un lavoro concentrato sulle atmosfere, sulle sfumature e sulle storie che ciascuno porta con sé. Chi aspetta da anni un ritorno al southern rock ruvido di 'Youth & Young Manhood' (2003) e 'Aha Shake Heartbreak' (2004), i dischi che avevano imposto i Kings Of Leon sulla scena internazionale, non troverà qui una replica. E neanche un bis di 'Only By The Night', l’album del 2008 che con brani come 'Sex On Fire' e 'Use Somebody' li aveva definitivamente consacrati. Nel nuovo lavoro il suono risulta più morbido, con aperture country e arrangiamenti che lasciano maggiore spazio alla voce di Caleb. "Non sarebbe bellissimo realizzare un album che guardi indietro a tutte le cose che abbiamo fatto e che esprima gratitudine per il modo in cui siamo arrivati fin qui? - ha spiegato il cantante -. Nelle canzoni ci sono le nostre famiglie, le storie della nostra infanzia, cose che magari all’epoca non sembravano così significative, ma il modo in cui sono confluite in queste canzoni mi fa capire quanto abbiano realmente influenzato la mia vita".

Come una lettera d’amore alla loro famiglia e alla strada che li ha condotti fino a questo punto, 'O My Beloved' offre uno sguardo intimo sui quattro componenti della band e sul percorso che hanno condiviso. Nei 12 brani (più un'intro) entrano le famiglie, le storie dell’infanzia, gli episodi che nel momento in cui accadevano sembravano ordinari e che soltanto con il tempo hanno rivelato il loro peso. Il singolo 'My Whole World', pubblicato insieme all’annuncio del disco, introduce questa dimensione più personale, mentre 'Feel The Love' mette in evidenza una delle interpretazioni vocali più delicate di Caleb Followill. Atmosfere più rarefatte fanno invece da sfondo a brani come 'Cold Blue Dawn' e 'Warm Company'. Per celebrare l’annuncio di 'O My Beloved', i Kings of Leon si sono esibiti in uno speciale concerto al Basement East di Nashville. Un contesto di piccolo club perfetto per dare il via a questo nuovo capitolo. Ventitré anni dopo il debutto, i Followill sembrano mettere da parte ogni esigenza di dimostrare qualcosa e si concentrano su ciò che sono diventati. Dell'esuberanza ruvida di 'Youth & Young Manhood' resta soltanto l'eco. 'O My Beloved' racconta invece di una band matura, che ha trovato il coraggio di assecondare la propria natura e di fare musica alle proprie condizioni. (di Federica Mochi)