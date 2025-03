La magia del Cirque du Soleil incanta Roma, folla di Vip alla premiere

La magia e il talento del Cirque du Soleil continuano a incantare il pubblico con lo spettacolo iconico 'Alegría', che ha affascinato generazioni di spettatori, ora riproposto con una nuova luce. Giovedì, 6 marzo, parterre d'eccezione per la premiere romana di 'Alegría - In A New Light', allestita nella Capitale, al Grand Chapiteau di Tor di Quinto. Tanti volti noti dello spettacolo e della cultura italiana, tra cui Elena Sofia Ricci, Caterina Balivo, Giorgio Panariello, Giuseppe Fiorello, Alessandra Mastronardi, Nicoletta Romanoff, Barbara Foria, Diana Del Bufalo, Matteo Paolillo, Serena Autieri, Eleonora Abbagnato, Lucia Ocone, per citarne alcuni. Un evento esclusivo che ha regalato momenti di pura emozione, immergendo gli ospiti in un viaggio sensoriale tra acrobazie mozzafiato, scenografie immersive e una colonna sonora indimenticabile, reinterpretata per vibrare con nuova intensità. Lo spettacolo resterà nella Capitale fino al 13 aprile per poi proseguire a Milano (dal 25 aprile al 2 giugno) e, per la prima volta assoluta, a Trieste (dal 13 giugno al 13 luglio).

"Sembrava una follia, due anni fa, ripartire dopo la pandemia con Kurios - afferma Gianmario Longoni, direttore generale di Alveare Produzioni - e ora siamo qui con 'Alegría', lo spettacolo simbolo del Cirque du Soleil, che da Roma proseguirà per Milano e Trieste. È straordinario vedere Cirque in Italia protagonista per metà di quest’anno e siamo già in attesa di annunciare un nuovo titolo tra due anni. Tutto questo - aggiunge - è possibile grazie a una grande collaborazione con Vivo Concerti, tra il mondo della musica e del teatro, che insieme danno vita a eventi straordinari". "Riportare in Italia spettacoli di tale respiro è un grande motivo di orgoglio. È fondamentale comprendere quanto eventi di questa portata siano un valore aggiunto per il nostro Paese", sottolinea Clemente Zard, managing director di Vivo Concerti.

'Alegría - In A New Light' è un inno alla trasformazione e alla resilienza. Attraverso il linguaggio universale del circo contemporaneo, celebra la bellezza della vita e della speranza, offrendo un’esperienza imperdibile per chiunque voglia lasciarsi sorprendere dalla magia del Cirque du Soleil.

Al centro di un regno un tempo glorioso che ha perso il suo re, 'Alegría' racconta il conflitto di potere tra il vecchio ordine e i giovani, in lotta nel nome della speranza e del rinnovamento. Grazie a una nuova regia, nuovi arrangiamenti musicali, numeri acrobatici inediti, coreografie mozzafiato, costumi e trucco rinnovati e scenografie di grande impatto, 'Alegría - In A New Light' rivisita in chiave contemporanea un classico di tutti i tempi per ispirare magia, gioia ed energia anche alla nuova generazione. Alegría - In A New Light trasporta il pubblico in un universo mistico e visivo pieno di poesia, grazie a un cast internazionale di 54 acrobati, clown, musicisti e cantanti.

"Ancorato nel cuore, nella mente e nell’anima di tutti coloro che hanno lavorato alla sua creazione, ora come allora, Alegría è un omaggio a creatori e sognatori che vedono oltre le barriere, coloro che camminano controcorrente e affrontano le sfide, coloro che inciampano e si rialzano, coloro che credono in ciò che può o potrebbe essere, che pensano che il cambiamento non è un'opzione, ma una necessità", spiega il regista Jean-Guy Legault. Presentato per la prima volta nel 1994, Alegría è diventato uno degli spettacoli più amati di Cirque du Soleil, riproposto in una diversa prospettiva per essere d'ispirazione per il pubblico di oggi come lo sono stati all'epoca della creazione originale. Con la sua indimenticabile colonna sonora, acrobazie mozzafiato, costumi surreali, scenografie da sogno e il suo giocoso humour, Alegría è un’esperienza coinvolgente, toccante, ricca di magiche emozioni che hanno fatto innamorare il mondo di Cirque du Soleil.